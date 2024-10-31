Roberta Furtado celebra aniversário com jantar em Fradinhos

No próximo dia 6, acontece mais uma edição do Encontro Mensal da CDL Jovem, uma oportunidade para reunir empreendedores do Estado e assistir a palestras e cases de sucesso que inspiram o mundo dos negócios. Desta vez, o convidado é Dárcio Stehling, fundador do PicPay, um dos maiores ecossistemas financeiros do Brasil, que surgiu em Vitória, 12 anos atrás, e que, atualmente, é o segundo maior banco digital do país em número de clientes, com 57 milhões de contas e 36 milhões de usuários ativos.