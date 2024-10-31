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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Roberta Furtado celebra aniversário com jantar em Fradinhos

Publicado em
31 out 2024 às 03:00
Roberta Furtado e Luiz Paulo Vellozo Lucas
A aniversariante Roberta Furtado e Luiz Paulo Vellozo Lucas: em noite de parabéns pra você! Crédito: Renata Rasseli

Parabéns, Roberta!

"No meu 29 de outubro sempre chove, mas eu não deixo de comemorar", disse a aniversariante Roberta Furtado, em suas redes sociais. Ao lado do marido Luiz Paulo Vellozo Lucas e da filha Júlia, a aniversariante celebrou mais um ano de vida nesta terça-feira (29), em sua casa, em Fradinhos.  Benê Rodrigues e Meio Kilo comandaram a música, mas os anfitriões também deram uma canja. No menu, bobó de camarão e escondidinho de carne seca regado a muitos brindes. Veja as fotos e vídeo.

EM CACHOEIRO

Os irmãos e sócios, Bárbara e Brendo Bremenkamp, inauguram mais uma loja da Casa do Serralheiro no Espírito Santo. Em Cachoeiro de Itapemirim.
Bárbara e Brendo Bremenkamp: na inauguraração da Casa do Serralheiro, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Seven Fotografia

Empreendedorismo, inovação e finanças

No próximo dia 6, acontece mais uma edição do Encontro Mensal da CDL Jovem, uma oportunidade para reunir empreendedores do Estado e assistir a palestras e cases de sucesso que inspiram o mundo dos negócios. Desta vez, o convidado é Dárcio Stehling, fundador do PicPay, um dos maiores ecossistemas financeiros do Brasil, que surgiu em Vitória, 12 anos atrás, e que, atualmente, é o segundo maior banco digital do país em número de clientes, com 57 milhões de contas e 36 milhões de usuários ativos.

Prêmio Destaque Fetransportes

O vice-governador, Ricardo Ferraço, e os secretários de Estado, Fábio Damasceno (Mobilidade e Infraestrutura) e Benício Costa (Fazenda), estão entre os convidados já confirmados do presidente Renan Chieppe para o Prêmio Destaque Fetransportes, nesta sexta, 1º de novembro, no cerimonial Le Buffet, em Vitória. O evento premia os oito melhores profissionais do ano e na mesma ocasião os empresários Joaquim Carlette, de Cachoeiro de Itapemirim, e Ronaldo Salles de Sá, de Afonso Cláudio, vão receber a Medalha do Mérito Empresarial Fetransportes.

COQUETEL 

Bruna Paes e Nathalia Cinelli
Bruna Paes e Nathalia Cinelli: lançamento de joias de Carolina Neves, no Shopping Vitória Crédito: CN/divulgação

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