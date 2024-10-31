Roberta Furtado celebra aniversário com jantar em Fradinhos

O vice-governador, Ricardo Ferraço, e os secretários de Estado, Fábio Damasceno (Mobilidade e Infraestrutura) e Benício Costa (Fazenda), estão entre os convidados já confirmados do presidente Renan Chieppe para o Prêmio Destaque Fetransportes, nesta sexta, 1º de novembro, no cerimonial Le Buffet, em Vitória.
O evento premia os oito melhores profissionais do ano e na mesma ocasião os empresários Joaquim Carlette, de Cachoeiro de Itapemirim, e Ronaldo Salles de Sá, de Afonso Cláudio, vão receber a Medalha do Mérito Empresarial Fetransportes.