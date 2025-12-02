Rede Gazeta lança Anuário 2025 com almoço vip no Palácio Anchieta

Anuário Espírito Santo 2025: o Guia reúne dados, análises e entrevistas que revelam os caminhos do desenvolvimento do Estado. Crédito: Flavia Martins

Investimentos robustos em infraestrutura, mobilidade e logística anunciam um novo ciclo de desenvolvimento no Espírito Santo. De novos portos à expansão de ferrovias, passando projetos de mobilidade urbana, o Estado se reposiciona como hub estratégico no cenário nacional.



É nesse contexto que a Rede Gazeta lança, nesta terça-feira (2), o Anuário Espírito Santo 2025. O Guia reúne dados, análises e entrevistas que revelam os caminhos dessa transformação no ES.

A cerimônia de lançamento será restrita a convidados, no Palácio Anchieta com a presença do governador Renato Casagrande, prefeitos, empresários e representantes de setores estratégicos.

O evento contará também com um painel sobre os desafios e oportunidades em infraestrutura e logística no ES, com participação do diretor comercial e cofundador da Gralsin Logística Integrada, Paulo Vitor, e do presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira.

O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, reforça a importância do Anuário como ferramenta de leitura estratégica da realidade capixaba. “Mais do que registrar números e obras, este Anuário traduz o movimento de um Estado que planeja o amanhã enquanto constrói o hoje”, afirma.

Após o lançamento, o Anuário Espírito Santo 2025 estará disponível para acesso público no site agazeta.com.br/anuario.

