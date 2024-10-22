Primeiro passeio de Porsche movimenta a região de Ubu, em Anchieta

Passeio de Porsche movimenta Ubu e destaca novos investimentos na região Crédito: Montagem sobre fotos de divulgação

Neste sábado (26), o balneário de Ubu, em Anchieta, sediará o primeiro Passeio de Regularidade do Porsche Clube do Espírito Santo, intitulado Gentleman’s Drive. O evento reunirá 28 duplas de pilotos e navegadores em um passeio a ser cronometrado, com velocidade média de 62,8 km/h, estritamente dentro dos regulamentos das leis de trânsito e de boas maneiras, tal como manda a cartilha dos cavalheiros e damas.

Organizado com o apoio da Construtora Riviera, responsável pelo empreendimento Paradise Ubu, em Anchieta, o rally destaca a combinação de automobilismo e boas práticas no trânsito.

“O Gentleman’s Drive nasceu para mostrar que, mesmo com carros potentes, é possível ser responsável e seguir as regras. Será uma oportunidade de reunir amigos e exibir a beleza e a engenharia dos Porsches”, afirma Renato Avelar, gestor comercial do Paradise Ubu e organizador do evento.

O PASSEIO

O Passeio conta com o apoio de André Portugal, Rafael da Reclean, Posto Champagnat e patrocínio da Riviera, sendo idealizado e realizado por Renato Avelar da RE/MAX Häuser em parceria com o Porsche Clube do ES.

As duplas, compostas por um piloto e um navegador, irão receber uma planilha com detalhes do percurso, que conta com pontos de controle ao longo do trajeto.

A largada preliminar será no Posto Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha, com destino a Guarapari, onde terá início a cronometragem oficial. O percurso passará por Meaípe e Iriri, até chegar no balneário de Ubu. O grande diferencial é que, no passeio de regularidade, os participantes são penalizados tanto por chegarem adiantados quanto por atrasos, o que exige máxima atenção do navegador.

Além de troféus para as melhores duplas, o evento também premiará a equipe mais bem vestida, incentivando os participantes a usarem trajes de estilo clássico. Após a chegada, haverá uma confraternização no balneário, com uma feijoada preparada pelo chef Claudinho Piazarollo.

DESTINO DE LUXO

Revitalização da Orla de Ubu Crédito: Prefeitura de Anchieta

O passeio não só traz entretenimento, mas também reforça o crescente potencial de Ubu como um destino turístico e de alto nível. Um exemplo claro desse desenvolvimento é o lançamento do Paradise Ubu Beach Residence, empreendimento de luxo da Construtora Riviera, que está sendo erguido no balneário.

Com previsão de entrega para o final de 2026, o projeto inclui apartamentos de alto padrão com estrutura de ressorte e vista privilegiada para as falésias e o mar. “Estamos muito felizes com o que estamos construindo aqui. Ubu tem tudo para se consolidar como um dos principais destinos do Espírito Santo, tanto para turismo quanto para moradia”, comenta Macksandre Boldrini, diretor da Riviera.

O Paradise Ubu Beach Residence está localizado em um platô de 7 mil metros quadrados, oferecendo unidades que variam de 102 a 163 metros quadrados, com três quartos e 1 ou 3 suítes, dependendo da unidade. Além disso, o projeto inclui piscina de borda infinita, sauna, espaço gourmet e um elevador panorâmico exclusivo com acesso direto à praia.