  • Renata Rasseli
    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Memorial Augusto Ruschi abre as portas em Santa Teresa

Vitória
Publicado em 13/08/2025 às 11h30
O ecologista capixaba Augusto Ruschi, principal nome no estudo do beija-flor

O Memorial Augusto Ruschi abre as portas ao público na sexta-feira (22), em Santa Teresa.  Idealizado por  Piero Angeli Ruschi, filho do célebre ecologista, o espaço apresenta ao público a trajetória de Augusto Ruschi (1915-1986), o Patrono da Ecologia do Brasil. 

“Este memorial é a materialização de um dever moral com meu pai e com o Brasil”, declara Piero Angeli Ruschi, fundador do memorial e autor da biografia oficial de Augusto Ruschi. 

A exposição inaugural contará com uma série de banners biográficos com documentos, textos, imagens, áudios e vídeos, que narram a vida e a obra do cientista de forma atrativa e acessível. O conteúdo promove a educação ambiental e histórica da celebridade.

