O ecologista capixaba Augusto Ruschi, principal nome no estudo do beija-flor. Crédito: Carlito Medeiros | Arquivo

O Memorial Augusto Ruschi abre as portas ao público na sexta-feira (22), em Santa Teresa. Idealizado por Piero Angeli Ruschi, filho do célebre ecologista, o espaço apresenta ao público a trajetória de Augusto Ruschi (1915-1986), o Patrono da Ecologia do Brasil.

“Este memorial é a materialização de um dever moral com meu pai e com o Brasil”, declara Piero Angeli Ruschi, fundador do memorial e autor da biografia oficial de Augusto Ruschi.

Memorial Augusto Ruschi abre as portas em Santa Teresa. Crédito: Divulgação

A exposição inaugural contará com uma série de banners biográficos com documentos, textos, imagens, áudios e vídeos, que narram a vida e a obra do cientista de forma atrativa e acessível. O conteúdo promove a educação ambiental e histórica da celebridade.

