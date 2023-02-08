Luciana Júdice comemora 60 anos com festa em Guarapari; veja fotos

A coordenadora de Programas Internacionais do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Lorena Rassele Croce, informa que foi renovada pelo sexto ano a parceria com a Michaelis Foundation for Global Education e a KSCIA International Space Academy para participação na Jornada Internacional de Ciência e Tecnologia, realizada geralmente em outubro, nos Estados Unidos. A expectativa é que entre 16 e 18 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio da escola, a única do Espírito Santo e uma das cinco do Brasil, vivam uma experiência completa de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática no Centro para Educação Espacial, na área do Kennedy Space Center, localizado na região do Space Coast (NASA). “É uma oportunidade imersiva de aprendizado em uma organização que é referência mundial. Neste momento estamos trabalhando na seleção interna dos alunos que obtiveram no ano passado as maiores notas em Matemática, Ciências, Química, Física, História e Geografia, além de competência linguística no inglês, uma vez que o programa é todo conduzido nesse idioma”, revela Lorena.