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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Luciana Júdice comemora 60 anos com festa em Guarapari; veja fotos

Publicado em
08 fev 2023 às 02:30
Luciana Júdice
Luciana Júdice comemorou seu aniversário com o tema " 60 Tons da Lu", na Enseada Azul, em Guarapari Crédito: Cloves Louzada

 #60TonsdaLu

Querida de RR, a advogada Luciana Júdice celebrou a chegada dos 60 com festa neste sábado (04), em sua casa, na Enseada Azul, Guarapari. Com o tema "60 Tons da Lu", a festa contou com a decoração de Bruna Medeiros.  A pista foi animada por Marcelo Ribeiro e Banda e pelos DJs Doctor . Judice, Julie Costa e Cimá. O catering foi assinado pelo Buffet Lorrann e o open bar do Barlavento. Veja as fotos de Cloves Louzada

QUERIDOS DE RR

Lamir Quintela Torres, Alzira Torres, Marianne Júdice e Gustavo Picallo
Lamir Quintela Torres, Alzira Torres, Marianne Júdice e Gustavo Picallo: celebrando Luciana Júdice  Crédito: Cloves Louzada

FOLIA EM CONCEIÇÃO DA BARRA

O carnaval de Conceição da Barra promete muita animação em 2023: o empresário de eventos Everson Barcellos confirmou André Lellis como atração do bloco Para Rai, que retorna às ruas nesse ano. Com repertório para lá de contagiante, o músico baiano vai comandar o trio elétrico no dia 20 de fevereiro, segunda-feira, garantindo a folia no balneário. “Será um retorno inesquecível para o bloco Para Rai, com direito a abadá, corda de isolamento e muita diversão”, afirma Everson Barcellos. As vendas do abadá já estão no segundo lote, disponíveis por R$ 100 na cafeteria Mariana, em Conceição da Barra.

QUERIDAS DE RR

Luciana Almeida e Bruna Medeiros
Luciana Almeida e Bruna Medeiros: no 6.0 de Luciana Júdice Crédito: Cloves Louzada

Opening

Referência em conceito, modernidade e sofisticação, a FORM chega a Vitória pelas mãos de Marluci Eiras e Danielle Coutinho com um mix de marcas renomadas em seu espaço. Ocupando o ponto que pertenceu a Maria Helena Pacheco por 50 anos, a loja vem com tudo para conquistar ainda mais fãs. A inauguração será no 14 de fevereiro, em Santa Lúcia.

Partiu, São Paulo!

Paula Faria, Adhemar Martinelli, Rodolpho Albert e Rafael Dalto embarcam para São Paulo, nesta sexta (10), para o lançamento da nova Chevrolet Montana. Muito aguardado pelo mercado, o modelo inaugura novo conceito de picape médio-compacta, ao unir o conforto e a dirigibilidade de um SUV com a versatilidade e a robustez de uma picape

Beauty

Ruam Fernandes é um dos integrantes da nova equipe de maquiadores de Alessandro Alcântara, responsável pelas makeups do Spazio Penha Arraz, em Itapuã.

CARNAVAL 2023

Rover e Eveline Silveira, Fabiano Pereira, Karina Machado, Andreia Drumond e Alejandro Micheluti.
Rover e Eveline Silveira, Fabiano Pereira, Karina Machado, Andreia Drumond e Alejandro Micheluti: o Bloquinho Foliate ferveu o o Iate Clube do Espírito Santo (ICES) neste domingo (05) Crédito: Camilla Baptistin

MUNDO DA FOTOGRAFIA

Jornada Internacional de Ciência e Tecnologia

A coordenadora de Programas Internacionais do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Lorena Rassele Croce, informa que foi renovada pelo sexto ano a parceria com a Michaelis Foundation for Global Education e a KSCIA International Space Academy para participação na Jornada Internacional de Ciência e Tecnologia, realizada geralmente em outubro, nos Estados Unidos. A expectativa é que entre 16 e 18 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio da escola, a única do Espírito Santo e uma das cinco do Brasil, vivam uma experiência completa de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática no Centro para Educação Espacial, na área do Kennedy Space Center, localizado na região do Space Coast (NASA). “É uma oportunidade imersiva de aprendizado em uma organização que é referência mundial. Neste momento estamos trabalhando na seleção interna dos alunos que obtiveram no ano passado as maiores notas em Matemática, Ciências, Química, Física, História e Geografia, além de competência linguística no inglês, uma vez que o programa é todo conduzido nesse idioma”, revela Lorena.

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