Lars Grael vem a Vitória para talk com  mercado imobiliário

O talento da atriz capixaba Elaine Dias segue em alta no cenário audiovisual nacional. A artista pode ser vista na telinha do Globoplay com sua personagem repórter, do núcleo de jornalistas, na aclamada série de sucesso da 4ª temporada de "Arcanjo Renegado”. A atriz, que em 2025 gravou também a quinta temporada e é nascida em Vila Velha, celebra o sucesso da superprodução e o retorno da sua personagem. "Eu entrei na terceira temporada após ser aprovada no teste de elenco. Fiquei muito feliz com a oportunidade de retornar por três anos consecutivos às gravações de ‘Arcanjo’. É o meu segundo trabalho no Globoplay e a minha primeira série em uma superprodução no streaming", lembra. Elaine estudou no renomado teatro ‘O Tablado’, no Rio de Janeiro, por quatro anos, e na capital capixaba atuou nos palcos da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi. Um belo exemplo de que talento, estudo e persistência, abrem as portas para o sucesso.