Lars Grael vem a Vitória para talk com  mercado imobiliário

Lars Grael estará em Vitória nesta terça-feira (20). Crédito: Jane de Araújo/Agência Senado
André Pretti, Livia Giacomin, Thiago Sirtoli e Renan Machado, da Mivita Construtora, recebem em Vitória, nesta terça-feira, dia 20, ninguém menos do que o velejador campeão mundial e medalhista olímpico Lars Grael para mais uma edição do Mivitalks, evento que reunirá corretores e outros representantes do mercado imobiliário no Grand Hall, em Vitória. “No ano passado, tivemos a presença de Bernardinho no Mivitalks comemorativo dos 10 anos da Mivita. Agora, para abrir um ano promissor, trazemos Laers Grael, um esportista com uma trajetória inspiradora, para motivar e estimular nossas equipes e parceiros”, afirma André Pretti, Ceo da Mivita.
FLAGRA!
Paulo Balbino e Penha Lima Corrêa: show de dança na pista do aniversário de Renata Pacheco, no restaurante Lareira Portuguesa. A pioneira no ramo de cerimoniais de Vitória mostra vigor e alegria aos 88 anos. Crédito: Bruno Menezes
Conexão
A Buaiz Alimentos recebeu esta semana representantes da Pajuçara Alimentos, tradicional indústria do estado de Alagoas, sediada em Maceió (AL), no Nordeste do Brasil, com mais de 50 anos de atuação na produção de massas e biscoitos. Participaram da visita o diretor administrativo-financeiro da Pajuçara Alimentos, Marconi Cavalcante Alves; o diretor industrial, Marlus Castro Alves; e a gerente comercial, Mariane Alves Nunes. O grupo foi recepcionado pelo gerente comercial da Buaiz Alimentos, Fabrício de Almeida Silva, e pelo gerente industrial, Marcos Roberto Nascimento da Silva.
Pato no Tucupi
Décio e Eulália Chieppe recebem amigos neste sábado (17), na Ilha do Frade, para almoço regado a vinhos e pato no tucupi, que será preparado pela chef e amiga do casal Nazaré Neves.
É hoje!
Dani Carla, apresentadora do Em Movimento da TV Gazeta, celebra seus 50 anos com festa, neste sábado (17), no Na Vista, na Enseada do Suá, e promete surpreender os convidados com uma apresentação de dança especial.
Odontologia premium
A cirurgiã-dentista Larissa Pavesi está de casa nova em Vitória. Com 18 anos de experiência na área e com sua clínica há 11 anos, ela acaba de inaugurar agora a sua segunda unidade, dessa vez o local escolhido é a Enseada do Suá. Com projeto assinado pela arquiteta Juliana Goulart, o espaço traz uma proposta premium de acolhimento, conforto e tecnologias especiais.
O talento da atriz capixaba Elaine Dias segue em alta no cenário audiovisual nacional. A artista pode ser vista na telinha do Globoplay com sua personagem repórter, do núcleo de jornalistas, na aclamada série de sucesso da 4ª temporada de "Arcanjo Renegado”. A atriz, que em 2025 gravou também a quinta temporada e é nascida em Vila Velha, celebra o sucesso da superprodução e o retorno da sua personagem. "Eu entrei na terceira temporada após ser aprovada no teste de elenco. Fiquei muito feliz com a oportunidade de retornar por três anos consecutivos às gravações de ‘Arcanjo’. É o meu segundo trabalho no Globoplay e a minha primeira série em uma superprodução no streaming", lembra. Elaine estudou no renomado teatro ‘O Tablado’, no Rio de Janeiro, por quatro anos, e na capital capixaba atuou nos palcos da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi. Um belo exemplo de que talento, estudo e persistência, abrem as portas para o sucesso.
Rafa Ziviani participou, no último dia 10, da apresentação pública do TEDx Porto, realizada nas Caves de Vinho Poças, em Vila Nova de Gaia. O encontro reuniu a comunidade para revelar o tema da próxima edição: O Invisível, uma provocação sobre as forças, histórias e movimentos que atuam fora do olhar imediato, mas influenciam decisões, relações e transformações. Presente no evento, Rafa destacou a relevância do tema para a construção de narrativas capazes de gerar impacto cultural e social. “O invisível é, muitas vezes, o que conduz as nossas escolhas, da emoção à memória, do significado à coragem de mudar. É um tema que atravessa pessoas, negócios e comunidades”, comenta. A empresária também celebra uma nova conquista: foi aprovada na seleção para ser speaker do TEDx Chiado, previsto para março de 2026, reforçando sua trajetória de presença ativa em espaços de conteúdo, ideias e inovação. A participação no TEDx Chiado marca mais um passo na sua atuação ligada a comunicação, experiência e construção de mensagens com propósito.
A jornalista Christini Ziviani com as amigas de longa data Manuela Diniz e Lara Dantas que celebram aniversário no mesmo dia, 9 de janeiro. A comemoração foi no Barro Vermelho, em Vitória.
