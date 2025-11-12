  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Hotel Senac Ilha do Boi lança Réveillon 2026 em coquetel para convidados

Vitória
Publicado em 12/11/2025 às 11h38
Avant-première do Réveillon do Hotel Senac Ilha do Boi

Richardson Schmittel (Diretor regional do Senac), Ana Claudia Groberio (Conselheira do Senac), Marcus Mendes de Magalhães e Leonardo Davel  (Gerente de Comunicação e Marketing): na avant-première do Réveillon do Hotel Senac Ilha do Boi. Crédito: Jefferson Rocio

O Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, realizou uma avant-première na noite de terça-feira (11), com convidados especiais, para apresentar as novidades que estão sendo preparadas para o Réveillon mais aguardado de Vitória. O evento foi aberto pelo Diretor Regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, que aproveitou a oportunidade para revelar que a festa de Réveillon do Hotel Senac Ilha do Boi dará início às comemorações dos 80 anos do Senac.

Durante o encontro, os convidados tiveram a oportunidade de degustar os pratos especialmente preparados pelos chefs do restaurante do Hotel, verdadeiros convites para quem deseja celebrar a chegada de 2026 no Hotel Senac Ilha do Boi. Detalhes que revelam o cuidado e atenção no preparo de cada detalhe da festa que promete surpreender pela grandiosidade, diversidade gastronômica e atrações que irão comandar o tom da virada.

A FESTA

A Festa de Réveillon do Hotel Senac Ilha do Boi começa às 22h de 31 de dezembro e segue até às 3h, do dia 1º de janeiro. Para animar a virada, uma banda e um DJ irão comandar o ritmo, garantindo alegria e diversão do início ao fim da festa. Tudo isso para proporcionar aos hóspedes e clientes experiências inesquecíveis.

A ceia, cuidadosamente preparada pela equipe do restaurante do hotel, contará com mesas temáticas, com o melhor das gastronomia contemporânea, incluindo sabores da culinária mexicana, japonesa, italiana, árabe e libanesa, além da tradicional mesa de frios e pães, serviço volante e sobremesas especiais. As bebidas, água, água de coco, vinhos tinto e branco, espumante, cerveja, refrigerantes e sucos, também estão incluídas.

Quem escolher o Hotel Senac Ilha do Boi para curtir a virada de ano poderá, aínda, aproveitar os drinks especiais preparados no open bar, gelato artesanal e registrar os momentos de descontração em um espaço instagramável, pensando para proporcionar experiências únicas. O espaço do Salão Penedo será dedicado aos buffets e a pista de dança. Já as mesas serão montadas no Solarium, garantindo uma vista privilegiada para o mar e para os fogos que iluminam a virada no céu da Grande Vitória.

Avant-première do Réveillon do Hotel Senac Ilha do Boi

Giliard Ferreira, Vitor de Angelo, Carol Lima e Guilherme Marchetti: na avant-première do Réveillon do Hotel Senac Ilha do Boi. Crédito: Jefferson Rocio

Avant-première do Réveillon do Hotel Senac Ilha do Boi

Rita Tristão e Leonardo Davel. Crédito: Jefferson Rocio

Avant-première do Réveillon do Hotel Senac Ilha do Boi

Luciana Almeida, Marlon Vianna, Claudia Louzada e Leonardo Davel. Crédito: Jefferson Rocio

Réveillon 2026 - Hotel Senac Ilha do Boi


  • Data: 31 de dezembro
  • Horário: das 22h às 3h
  • Reservas: (27) 3345-0111 e  (27) 99958-9406
  • E-mail: [email protected]
  • Endereço: R. Bráulio Macedo, 417 – Ilha do Boi, Vitória

