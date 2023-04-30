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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Exposição reúne coleção de obras de artes e joias na Pedra Azul

Publicado em
30 abr 2023 às 03:00
Beatriz e Miguel Paradella - Gorete Thorey e Kyria Oliveira
Beatriz e Miguel Paradella, Gorete Thorey e Kyria Oliveira: em encontro de arte e joias no Natureza Eco Lodge Crédito: Mônica Zorzanelli

Arte e joias

A galerista Gorete Thorey e o joalheiro Miguel Paradella receberam convidados para apresentar a coleção Vislumbre, uma collab com joias inspiradas nas obras da artista Kyria Oliveira, no hotel Natureza Eco Lodge, localizado na Reserva Ambiental Águia Branca, em Pedra Azul. Os convidados foram recebidos com uma grande instalação no hall do hotel, seguido de um brunch elaborado por Suely Faiçal. O evento promoveu o encontro entre convidados de várias partes do Estado. Os hóspedes do hotel poderão conferir a instalação até o dia 25 de maio. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

FÉRIAS

O casal Lane e Carlos Marianelli em Praga. Eles estão de férias, em tour pela Europa.
O casal Lane e Carlos Marianelli em Praga. Eles estão de férias, em tour pela Europa. Crédito: Divulgação

Inverno

Luiz Felipe Giacomelli e Ludmila Giacomelli, representantes da marca de vinhos Giacomelli LF Wines, realizam um evento exclusivo no dia 20 de maio, no restaurante Don Due., em Pedra Azul.  O menu será assinado pelo chef italiano Alessandro Valino e harmonização com os vinhos argentinos da Giacomelli LF Wines.

Joias exclusivas

Gemas únicas como a tanzanita e o diamante negro estão nas joias exclusivas criadas pelo casal Aline e Welton Gomes, que serão expostas no Dia das Mães do Una Residence, no dia 3 de maio. A querida Joana Barbosa já confirmou presença. A chef Karla Brandão assina o menu.

Jantar beneficente

Terence Rangel recebe convidados do Instituto Ponte para um jantar beneficente no Outback Steakhouse de Vitória, na próxima terça, 2 de maio, para uma nobre causa: ouvir a experiência de estudantes que tiveram a oportunidade de participar do projeto e o relato de como a iniciativa mudou a vida deles. Toda renda arrecadada com a venda de convites para o jantar será revertida para o Instituto, que apoia jovens em situação de vulnerabilidade social, possibilitando o acesso aos programas socioeducacionais, incluindo bolsas de estudo em escolas e universidades parceiras.

ANIVERSÁRIO

Ana Lúcia Wernesback, Rodrigo Miranda e Rogério Salume
Ana Lúcia Wernesback, o aniversariante Rodrigo Miranda e Rogério Salume: festejando no Bistrô Saldanha Crédito: BTB fotografia

Energia solar e créditos de carbono

 Pesquisa realizada pela Agência Internacional de Energia (AIE) em 2022 mostrou que será preciso acrescentar 630 gigawatts (GW) de nova capacidade solar fotovoltaica por ano até 2030 para alcançar as metas de descarbonização e um sistema de energia livre de emissões. No ano passado, o Brasil cresceu 59,4% em geração de energia solar, atingindo 22,3 gigawatts de potência, uma marca histórica para o setor, que poderá ultrapassar a geração eólica neste ano. No Espírito Santo, a Cepemar Solar acompanha a tendência de crescimento, com instalação de sistemas de energia solar junto as áreas residenciais, industriais e comerciais. O diretor da empresa Nelson Chieppe Saldanha comemora o resultado e ressalta a importância dos projetos para geração de créditos de carbono. Somente no ano passado, os projetos implementados pela empresa representam 405 mil toneladas de redução de emissão de CO2.

De volta aos anos 80

Os produtores Rodrigo Rosa, Léo Kbong e Kaedy Azevedo assinam a festa “De volta aos anos 80’s”, no dia 5 de maio, na Privilege, em Vitória. No palco, atrações que marcam gerações: as bandas Nenhum de Nós e Dr. Silvana & Cia, e os cantores Marcelo Hayena (do grupo Uns e Outros), Avellar Love (do João Penca e seus Miquinhos Amestrados) e Sylvinho Blau Blau, além da Banda Blacksete e DJ Baddú.

PARABÉNS PRA VOCÊ! 

Marcela Alice Ferreira e Gustavo Vieira e o filho Miguel
Marcela Alice Ferreira e Gustavo Vieira e o aniversariante Miguel: celebrando 1  aninho, com o tema "Praia", no cerimonial Vila Pindô Crédito: Maressa Moura

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