Exposição reúne coleção de obras de artes e joias na Pedra Azul

Pesquisa realizada pela Agência Internacional de Energia (AIE) em 2022 mostrou que será preciso acrescentar 630 gigawatts (GW) de nova capacidade solar fotovoltaica por ano até 2030 para alcançar as metas de descarbonização e um sistema de energia livre de emissões. No ano passado, o Brasil cresceu 59,4% em geração de energia solar, atingindo 22,3 gigawatts de potência, uma marca histórica para o setor, que poderá ultrapassar a geração eólica neste ano. No Espírito Santo, a Cepemar Solar acompanha a tendência de crescimento, com instalação de sistemas de energia solar junto as áreas residenciais, industriais e comerciais. O diretor da empresa Nelson Chieppe Saldanha comemora o resultado e ressalta a importância dos projetos para geração de créditos de carbono. Somente no ano passado, os projetos implementados pela empresa representam 405 mil toneladas de redução de emissão de CO2.