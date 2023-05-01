Estudantes capixabas participam de concurso internacional de moda

As estudantes Kezia Oliveira da Silva e Nataly Guedes Batista foram selecionadas para a próxima etapa do concurso Pierre Cardin Young Designers Contest - Brasil 2023 Crédito: Divulgação

Duas alunas do curso de Design de Moda da FAESA Centro Universitário foram selecionadas para a próxima etapa do concurso Pierre Cardin Young Designers Contest - Brasil 2023 e irão representar o Espírito Santo entre os 40 jovens designers selecionados de todo o país. As estudantes Kezia Oliveira da Silva e Nataly Guedes Batista, estudantes do 7º período da instituição, participarão de um Workshop com o presidente do Grupo Pierre Cardin, Rodrigo Basilicati-Cardin, e os designers da Maison, no dia 08 de maio, em São Paulo, e podem ganhar até uma viagem para Paris.

O concurso é internacional, realizado em diversos países do mundo em que a famosa marca francesa está presente, com o objetivo de identificar novos talentos da moda. Kezia e Nataly fazem parte do grupo de 40 estudantes selecionados em todo Brasil. Ao todo, mais de 570 alunos de 13 estados brasileiros se inscreveram no concurso. Na primeira etapa, eles desenvolveram croquis reinterpretando, de uma maneira pessoal, o estilo único de Pierre Cardin. A visão futurista do criador, o uso de linhas geométricas, assim como o uso de materiais e tecidos sustentáveis foram considerados na elaboração dos trabalhos, que foram enviados para Paris para avaliação.

“O concurso internacional busca identificar novos talentos da moda, e é uma honra para nós termos duas alunas classificadas, e isso reforça a qualidade da proposta de ensino que temos na FAESA. Estamos na torcida para que elas sejam classificadas na próxima etapa e, quem sabe, uma delas seja a vencedora?”, disse o coordenador do curso de Design de Moda da FAESA, Andre Lima Ferreira.

Os 10 finalistas do concurso serão divulgados durante o desfile da Pierre Cardin, apresentando a sua última coleção de Paris, no dia 9 de maio. Já o vencedor do concurso receberá um convite de estágio de dois a três meses para trabalhar diretamente com o time de design da Pierre Cardin, em Paris, passagem de ida e volta, hospedagem, alimentação e ajuda de custos para despesas pessoais.

ANIVERSÁRIO DA AFECC 1

Léa Penedo (Diretora da Afecc), Marcos Dias Ayres (Diretor-Geral do Hospital Santa Rita) e Marilucia Dalla (Presidente da Afecc-Hospital Santa Rita): celebrando os 71 anos da Afecc Crédito: Divulgação

ANIVERSÁRIO DA AFECC 2

A Afecc completou nesta sexta-feira (28) 71 anos de atividades. A Associação, que nasceu do sonho de criar uma infraestrutura e oferecer assistência de qualidade aos pacientes com câncer, possui atualmente o maior complexo oncológico do Espírito Santo e 24 projetos sociais exclusivamente voltados para os pacientes do SUS em tratamento de câncer no Hospital Santa Rita. Para comemorar a data, foi oferecido um almoço especial para os colaboradores, acompanhantes dos pacientes e Diretoria da Afecc e do Hospital.

ANIVERSÁRIO DA AFECC 3

Ana Clark, Cláudia Scarton e Renata Pimentel: em almoço para colaboradores da Afecc Crédito: Divulgação

Mães colecionadoras Nesta terça-feira (02), acontece na Matias Brotas arte contemporânea a 2ª sessão de fotos de mães colecionadoras com os filhos, ação que faz parte do projeto ‘Arte e educação’, uma parceria da galeria com o Instituto Ponte. Dessa vez estarão por lá as mamães Luciana Mattar, Carol Avanza, Renata Malenza, Renata Cani e Ana Claudia Vilaschi, e também Lara Brotas com os filhos. Cacá Lima quem comandará os cliques e Marcela Mendonça a maquiagem. Arte para arquitetos e decoradores Peterson Pereira recebe arquitetos e decoradores para café da manhã nesta quarta-feira (03), em sua MGerais. O encontro contará com apresentação do artista Fernando Augusto e do fotógrafo Cacá Lima. Os arquitetos Sérgio Paulo Rabello, Juliana Vervloet e Gregório Repsold e a designer de interiores Geórgia Mendonça participam de um debate com mediação de Lara Brotas e Flávia Dalla. Partiu, Rio! O ortopedista Nilo Neto participa da Web Summit Rio entre os dias 1º e 4 de maio, no Rio de Janeiro. O evento reúne diversas startups reconhecidas nacionalmente, inclusive o MedAssist, plataforma de telemedicina que funciona 24 horas.

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