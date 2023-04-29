Enrico Sperancin comemora 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

Enrico Sperancin cinquentou e celebrou em grande estilo, de frente para o mar na Praia da Jurema, nesta quinta-feira (27), no El Gitano. Ao lado da namorada, a advogada Alice Cardoso, dos pais Vera e Edvanil Sperancin, dos filhos Pedro e Lorenzo, e amigos e parceiros, o corretor de imóveis celebrou a nova idade e as conquistas profissionais até hoje. O bolo foi assinado pela sogra Sylvia Liz, que fez sucesso entre os convidados. Ao som da banda Ubando, comandada por Petrônio Zambrotti, que cantou clássicos do pop-rock dos anos 80, 90 e 2000.. A decoração foi de Melina Pitanga e os drinques e bufês são do El Gitano. Veja as fotos de Cloves Louzada.