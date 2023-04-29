Enrico Sperancin comemora 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

Anote aí: no próximo dia 17, às 19 horas, os jornalistas Felipe Quintino e Katilaine Chagas lançam o livro “O caso Araceli: mistérios, abusos e impunidade”, na livraria Leitura, do Shopping Vitória.
Na obra, eles relembram a sexta-feira em que a menina Araceli, de 8 anos, saiu da escola e não voltou mais para casa. O ano era 1973. A data: 18 de maio. Agora, 50 anos depois, eles trazem conteúdos inéditos, compilados em quase 300 páginas, com um dos casos mais emblemáticos da história de violência sexual contra crianças, que colocou o Espírito Santo em evidência nacional, acabou sendo arquivado, mas que virou um marco na luta contra a violação de direitos humanos.