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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Enrico Sperancin comemora 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

Publicado em
29 abr 2023 às 03:00
Alice Cardoso e o aniversariante Enrico Sperancin
Alice Cardoso e o aniversariante Enrico Sperancin: em noite de parabéns pra você! Crédito: Cloves Louzada

Viva, Enrico! 

Enrico Sperancin cinquentou e celebrou em grande estilo, de frente para o mar na Praia da Jurema, nesta quinta-feira (27), no El Gitano. Ao lado da namorada, a advogada Alice Cardoso, dos pais Vera e Edvanil Sperancin, dos filhos Pedro e Lorenzo, e amigos e parceiros, o corretor de imóveis celebrou a nova idade e as conquistas profissionais até hoje. O bolo foi assinado pela sogra Sylvia Liz, que fez sucesso entre os convidados. Ao som da banda Ubando, comandada por Petrônio Zambrotti, que cantou clássicos do pop-rock dos anos 80, 90 e 2000.. A decoração foi de Melina Pitanga e os drinques  e bufês são do El Gitano. Veja as fotos de Cloves Louzada.

LANÇAMENTO

Mel Biasutti e Rafaela Marques
Mel Biasutti e Rafaela Marques: no lançamento da coleção de joias "Em Contro", na Praia do Canto Crédito: Thuanny Louzada

Eleições no Conselho de Fisioterapia

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15ª Região, o chamado Crefito 15, reúne mais de 5,5 mil profissionais no Espírito Santo e terá eleições neste ano. A data acaba de ser definida: será dia 17 de maio. O Conselho do Espírito Santo conquistou a autonomia em relação ao conselho do Rio de Janeiro somente em 2015, graças à atuação da fisioterapeuta Eunice Silva e Sousa, a primeira presidente do Crefito 15, uma profissional com 35 anos de experiência, que nesta eleição integra a Chapa 2.

Lançamento de livro

Anote aí: no próximo dia 17, às 19 horas, os jornalistas Felipe Quintino e Katilaine Chagas lançam o livro “O caso Araceli: mistérios, abusos e impunidade”, na livraria Leitura, do Shopping Vitória. Na obra, eles relembram a sexta-feira em que a menina Araceli, de 8 anos, saiu da escola e não voltou mais para casa. O ano era 1973. A data: 18 de maio. Agora, 50 anos depois, eles trazem conteúdos inéditos, compilados em quase 300 páginas, com um dos casos mais emblemáticos da história de violência sexual contra crianças, que colocou o Espírito Santo em evidência nacional, acabou sendo arquivado, mas que virou um marco na luta contra a violação de direitos humanos.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Rachel e Rubia Menezes, com Eduardo Fontes
Rachel e Rubia Menezes e Eduardo Fontes:  na entrega do Uniplace Easy Life, em Jardim Camburi, diretores da MZI Incorporadora Crédito: Cacá Lima

JANTAR

Márcio Chagas, Bruno Araújo, Priscila Zanotti Pizol, Michelle Bissoli, Ivan Reis, Carla Sobreira, Karen Kebian, Davi Wescley, Sabrina Neubert, Camila Uliana e Vitor Coelho
Márcio Chagas, Bruno Araújo, Priscila Zanotti Pizol, Michelle Bissoli, Ivan Reis, Carla Sobreira, Karen Kebian, Davi Wescley, Sabrina Neubert, Camila Uliana e Vitor Coelho: encontro Rede Gazeta-Rede Globo, no Modéstias ás Favas, em Vila Velha Crédito: Emerson Cabral

Tecnologia em pauta

Na próxima terça-feira (02), o BodyTite, técnica de procedimentos minimamente invasivos de remodelação facial e corporal, será o assunto abordado em uma live nas mídias sociais do cirurgião plástico Ariosto Santos. Na conversa, ele contará como e quando fazer esse tratamento, que tem sido adotado cada vez mais pelas famosas, como Kim Kardashian, Luciana Gimenez, e outras.

Praia do Canto em livro

A arquiteta e professora da FAESA, Viviane Pimentel, realiza nos dias 03 e 04 de maio dois eventos de lançamento do seu livro “Habitando o Novo Arrabalde da Praia Comprida – Percepções sobre a arquitetura residencial na Praia do Canto, em Vitória (1910 a 1939)”. O livro apresenta uma análise das construções residenciais que pautaram a primeira paisagem construída na região onde se formou a Praia do Canto. O evento da quarta-feira (03), será a partir das 17h, na D' Belem - Doçaria Portuguesa. Na quinta-feira (04), a autora recebe os convidados no Desemba Club, a partir das 19h.

PARCERIA

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