Dora Daher lança coleção primavera-verão 2024; veja fotos

O verão 2024 já está nas araras e vitrines da Ilha. Laura e Dora Daher acabam de lançar a coleção primavera-verão 2024 da sua multimarcas, na Praia do Canto. O grande destaque é a Press Play da marca mineira 613. A diretora comercial Isabela Goulart passou pela Ilha na última terça-feira (22) para um papo fashion sobre as tendências da grife, que aposta em volumes maximalistas, formas, babados e texturas. A coleção conta ainda com peças de linho e tafetá com mangas bufantes, drapeados e cores vibrantes em modelagens autorais. Veja as fotos do encontro na galeria de Cloves Louzada.