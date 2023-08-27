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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Dora Daher lança coleção primavera-verão 2024; veja fotos

Publicado em
27 ago 2023 às 03:00
Elisa, Laura e Dora Daher e Isabela Goulart
Elisa, Laura e Dora Daher e Isabela Goulart: tarde fashion na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

Verão 2024

O verão 2024 já está nas araras e vitrines da Ilha. Laura e Dora Daher acabam de lançar a coleção primavera-verão 2024 da sua multimarcas, na Praia do Canto. O grande destaque é a Press Play da marca mineira 613. A diretora comercial Isabela Goulart passou pela Ilha na última terça-feira (22) para um papo fashion sobre as tendências da grife, que aposta em volumes maximalistas, formas, babados e texturas. A coleção conta ainda com peças de linho e tafetá com mangas bufantes, drapeados e cores vibrantes em modelagens autorais. Veja as fotos do encontro na galeria de Cloves Louzada.

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