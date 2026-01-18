Cores neutras e biofilia são tendências para decoração em 2026

A biofilia busca conectar as pessoas com a natureza por meio da decoração . Crédito: Imagem: Archi_Viz | Shutterstock
Entre os estilos de design de interiores que devem seguir em alta em 2026, o empresário Carlos Marianelli, diretor do grupo Compose, destaca a presença da biofilia em toda a casa, com maior integração entre ambientes e elementos naturais. Também ganham força as misturas de materiais dentro de uma proposta de maximalismo mais controlado, que valoriza contrastes e sobreposições. Cores neutras, superfícies rústicas e a combinação de formas orgânicas e linhas retas seguem em evidência. A tecnologia aparece como aliada, integrada aos espaços para oferecer eficiência e conforto sem interferir na estética.
Ricardo Silveira, Mari Nass, Bárbara Fortes (gerente geral Estee Lauder no Brasil, , Samya Medeiros e Wallace Abeldt: jantar especial para maquiadores sêniores noWine Garden do Shopping Vitória. Em breve, a Jo Malone, grife de cosméticos de Londres, chega ao nosso mall.
A Javé Construtora lançou na manhã desta quarta-feira (14), durante as convenções de vendas realizadas em Vila Velha, na Casa Rosalina e em Meaípe, no Hotel Gaeta, o primeiro empreendimento de luxo no litoral sul capixaba, o Moa Praia de Iriri, localizado no balneário de Iriri, no município de Anchieta. O evento reuniu corretores e a imprensa. Na foto: Gabriel Sampaio, Natalia Farias, Ana Paula Gatti, Ramon Almeida e Mariana Brunelli. Crédito: Cloves Louzada
Em Conceição da Barra, a animação do verão segue a todo vapor. Quem passou pelo município foi o grupo Pelo Morena, que se apresentou no Palco Cores e Sabores, atraindo um grande público formado por moradores e turistas. Com um repertório envolvente e cheio de energia, o show foi um sucesso e deu ainda mais ritmo à programação do evento. Após a apresentação, os integrantes da banda, Jhonathan Silva, Andrinho e Marlon Stefanini se encontraram com a secretária de Administração e Turismo, Tati Beccali, celebrando juntos mais uma noite marcada por boa música, alegria e alto astral na cidade.
