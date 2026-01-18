Cores neutras e biofilia são tendências para decoração em 2026

em conceição da barra

Em Conceição da Barra, a animação do verão segue a todo vapor. Quem passou pelo município foi o grupo Pelo Morena, que se apresentou no Palco Cores e Sabores, atraindo um grande público formado por moradores e turistas. Com um repertório envolvente e cheio de energia, o show foi um sucesso e deu ainda mais ritmo à programação do evento. Após a apresentação, os integrantes da banda, Jhonathan Silva, Andrinho e Marlon Stefanini se encontraram com a secretária de Administração e Turismo, Tati Beccali, celebrando juntos mais uma noite marcada por boa música, alegria e alto astral na cidade.