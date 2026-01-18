  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Cores neutras e biofilia são tendências para decoração em 2026

Vitória
Publicado em 18/01/2026 às 04h00
A biofilia busca conectar as pessoas com a natureza por meio da decoração (Imagem: Archi_Viz | Shutterstock)

A biofilia busca conectar as pessoas com a natureza por meio da decoração . Crédito: Imagem: Archi_Viz | Shutterstock

Entre os estilos de design de interiores que devem seguir em alta em 2026, o empresário Carlos Marianelli, diretor do grupo Compose, destaca a presença da biofilia em toda a casa, com maior integração entre ambientes e elementos naturais. Também ganham força as misturas de materiais dentro de uma proposta de maximalismo mais controlado, que valoriza contrastes e sobreposições. Cores neutras, superfícies rústicas e a combinação de formas orgânicas e linhas retas seguem em evidência. A tecnologia aparece como aliada, integrada aos espaços para oferecer eficiência e conforto sem interferir na estética.

Bárbara Fortes- gerente Geral Brasil,Estee Lauder Samya Medeiros - supervisora Regional Mari Nass- gerente Mac Vitória Ricardo Silveira - Maquiador e Biomédico Walace - maquiador. Divulgação
jantar vip

Ricardo Silveira, Mari Nass, Bárbara Fortes (gerente geral Estee Lauder no Brasil, ,  Samya Medeiros  e  Wallace Abeldt: jantar especial para maquiadores sêniores noWine Garden do Shopping Vitória. Em breve, a Jo Malone, grife de cosméticos de Londres, chega ao nosso mall. 

CONVENÇÃO

Gabriel Sampaio, Natalia Farias, Ana Paula Gatti, Ramon Almeida e Mariana Brunelli

A Javé Construtora lançou na manhã desta quarta-feira (14), durante as convenções de vendas realizadas em Vila Velha, na Casa Rosalina e em Meaípe, no Hotel Gaeta, o primeiro empreendimento de luxo no litoral sul capixaba, o Moa Praia de Iriri, localizado no balneário de Iriri, no município de Anchieta. O evento reuniu corretores e a imprensa. Na foto: Gabriel Sampaio, Natalia Farias, Ana Paula Gatti, Ramon Almeida e Mariana Brunelli. Crédito: Cloves Louzada

Pele Morena na Barra. Divulgação
em conceição da barra

Em Conceição da Barra, a animação do verão segue a todo vapor. Quem passou pelo município foi o grupo Pelo Morena, que se apresentou no Palco Cores e Sabores, atraindo um grande público formado por moradores e turistas. Com um repertório envolvente e cheio de energia, o show foi um sucesso e deu ainda mais ritmo à programação do evento. Após a apresentação, os integrantes da banda, Jhonathan Silva, Andrinho e Marlon Stefanini se encontraram com a secretária de Administração e Turismo, Tati Beccali, celebrando juntos mais uma noite marcada por boa música, alegria e alto astral na cidade.

EM CARAÍVA

Denise Spindola e Emili Negrelli em Caraíva

Denise Spindola e Emili Negrelli: dias de verão em Caraíva. Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Lars Grael estará em Vitória nesta quarta-feira (03).
Lars Grael vem a Vitória para talk com  mercado imobiliário
Ana Clark, Karla Sarmento e Maita Mota
Sextou! E está aberta a temporada de festas de aniversário de 2026
Denise Gazzinelli, a aniversariante Renata Pacheco e Sandra Fonseca
Renata Pacheco ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
arquitetura decoracao Festa de Aniversário Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível