Brisa Clem comemora aniversário com festa intimista em Vitória

exposição fotográfica

A Mosaico Fotogaleria abre suas portas no dia 22 de maio, às 19 horas, para a estreia da exposição “Kalunga”, que reúne imagens ainda não vistas no Brasil dos fotógrafos Gustavo Minas e Orestes Locatel sobre a maior comunidade quilombola do Brasil. Com curadoria de Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi, a mostra estabelece um diálogo entre duas gerações de fotógrafos e olhares distintos sobre o povo Kalunga, que vive no interior de Goiás. A entrada é gratuita e a visitação segue até 12 de julho, com agendamento prévio.