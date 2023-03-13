“Benevix Conexões” traz comentarista da Globo Caio Ribeiro para Vitória

Caio Ribeiro comanda palestra no dia 16 de março, no Sheraton Vitória Crédito: Roma Jr.

A Benevix – Administradora de Benefícios lança agora em março, no dia 16, às 18 horas, o encontro "Benevix Conexões". Vai ser no Sheraton Vitória, na sala Tubarão e a estreia é com um verdadeiro craque: Caio Ribeiro.

Trata-se de um momento especial onde o Time Benevix estará presente e atuando em harmonia com os pilares culturais de Missão, Visão e Valores. Hoje a Benevix é uma das principais administradoras de benefícios do Brasil, mantendo parcerias com 170 entidades e com 12 das melhores operadoras do país. A meta da Benevix é atingir 300 mil vidas até final de 2023.

Benevix é uma das principais administradoras de benefícios do Brasil, mantendo parcerias com 170 entidades e com 12 das melhores operadoras do país Crédito: Divulgação

No encontro inspirador do dia 16, Caio Ribeiro vai falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida, o seu processo de enfretamento e superação de um linfoma de Hodgkin, câncer que se manifesta na região do pescoço. Ainda na palestra, a bem-sucedida carreira de Caio Ribeiro como atacante e curiosidades do mundo da bola.

Caio Ribeiro Desoussau é comentarista esportivo da Rede Globo, narrador do game Fifa desde 2013, e ex-atacante. O ex-atleta também tem um projeto social denominado Caioba Soccer Camp, que tem como propósito promover uma grande integração familiar por meio do esporte, tendo o futebol como o pilar principal. Anualmente, o evento realizado em várias regiões do País recebe centenas de crianças entre 5 e 14 anos e nomes como Kaká, Richarlison, Zico e Cafu já participaram.

BENEVIX CONEXÕES

Caio Ribeiro Crédito: Roma Jr.

Benevix Conexões com palestra de Caio Ribeiro

com palestra de Caio Ribeiro Data: 16 de março



16 de março Horário: 18 horas



18 horas Local: Sheraton Vitória. Avenida Saturnino de Brito, 217, Praia do Canto

