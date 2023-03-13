Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

“Benevix Conexões” traz comentarista da Globo Caio Ribeiro para Vitória

Publicado em
13 mar 2023 às 09:51
Caio Ribeiro
Caio Ribeiro comanda palestra no dia 16 de março, no Sheraton Vitória Crédito: Roma Jr.
A Benevix – Administradora de Benefícios lança agora em março, no dia 16, às 18 horas, o encontro "Benevix Conexões". Vai ser no Sheraton Vitória, na sala Tubarão e a estreia é com um verdadeiro craque: Caio Ribeiro.
Trata-se de um momento especial onde o Time Benevix estará presente e atuando em harmonia com os pilares culturais de Missão, Visão e Valores. Hoje a Benevix é uma das principais administradoras de benefícios do Brasil, mantendo parcerias com 170 entidades e com 12 das melhores operadoras do país. A meta da Benevix é atingir 300 mil vidas até final de 2023.
Benevix é uma das principais administradoras de benefícios do Brasil, mantendo parcerias com 170 entidades e com 12 das melhores operadoras do país
Benevix é uma das principais administradoras de benefícios do Brasil, mantendo parcerias com 170 entidades e com 12 das melhores operadoras do país Crédito: Divulgação
No encontro inspirador do dia 16, Caio Ribeiro vai falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida, o seu processo de enfretamento e superação de um linfoma de Hodgkin, câncer que se manifesta na região do pescoço. Ainda na palestra, a bem-sucedida carreira de Caio Ribeiro como atacante e curiosidades do mundo da bola.
Caio Ribeiro Desoussau é comentarista esportivo da Rede Globo, narrador do game Fifa desde 2013, e ex-atacante. O ex-atleta também tem um projeto social denominado Caioba Soccer Camp, que tem como propósito promover uma grande integração familiar por meio do esporte, tendo o futebol como o pilar principal. Anualmente, o evento realizado em várias regiões do País recebe centenas de crianças entre 5 e 14 anos e nomes como Kaká, Richarlison, Zico e Cafu já participaram.

BENEVIX CONEXÕES

Caio Ribeiro
Caio Ribeiro Crédito: Roma Jr.
  • Benevix Conexões com palestra de Caio Ribeiro
  • Data: 16 de março
  • Horário: 18 horas
  • Local: Sheraton Vitória. Avenida Saturnino de Brito, 217, Praia do Canto
CONTEÚDO DE MARCA oferecido pela Benevix

Veja Também

Na Lata: Benevix quer adquirir empresas para expandir negócios no país

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Esportes Famosos Rede Globo
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança