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Veja o que fazer caso seu animal sofra uma queda

É importante ficar atento aos sinais de lesão e agir com cuidado
Portal Edicase

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Publicado em 18 de Maio de 2025 às 14:04

As quedas de cães e gatos são comuns, e os tutores precisam estar atentos aos sinais de desconforto (Imagem: New Africa | Shutterstock)
As quedas de cães e gatos são comuns, e os tutores precisam estar atentos aos sinais de desconforto Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Quedas em cães e gatos são comuns. Todavia, um salto mal calculado do sofá, um escorregão em pisos lisos ou uma queda de locais altos são ações que podem causar desde pequenas contusões até fraturas graves e lesões internas que, muitas vezes, não apresentam sinais imediatos.
Por isso, é fundamental saber observar qualquer mudança de comportamento, dificuldade de locomoção ou sinais de dor no animal. Saber como agir rapidamente nesses casos pode ser decisivo para garantir o bem-estar e a recuperação do pet .

Sinais de alerta

Segundo a Dra. Mariana Albiero, professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, nem sempre o pet apresenta sinais evidentes logo após o acidente . No entanto, mudanças sutis no comportamento, como dificuldade para se levantar, mancar, gemer ao ser tocado ou ficar excessivamente quieto, podem indicar dor ou trauma.
A especialista ressalta que é essencial prestar atenção a sintomas como respiração ofegante ou irregular, gengivas pálidas ou arroxeadas, vômitos, salivação excessiva, inchaços, dificuldade para urinar ou defecar e perda de apetite. “Mesmo que o pet se levante e pareça normal, lesões internas ou traumatismos podem se manifestar horas depois. Por isso, a orientação é sempre procurar atendimento veterinário o mais rápido possível”, orienta.
É essencial levar o animal ao veterinário em caso de queda (Imagem: Nejron Photo | Shutterstock)
É essencial levar o animal ao veterinário em caso de queda Crédito: Imagem: Nejron Photo | Shutterstock

Primeiros socorros em caso de queda

Ao presenciar a queda, é importante manter a calma para não assustar ainda mais o animal e, acima de tudo, evitar movimentá-lo bruscamente, especialmente se estiver gritando ou paralisado. A recomendação é não pegar o pet no colo caso haja suspeita de fratura. O ideal é improvisar uma maca com uma toalha, um cobertor firme ou até uma prancha, posicionando o cachorro ou gato com o máximo de cuidado e sem forçar articulações ou membros.
Levar o animal imediatamente à clínica veterinária , mesmo que ele pareça estar bem, é essencial para garantir um diagnóstico preciso. Em casos de sangramento, pode-se pressionar levemente o local com um pano limpo até o atendimento, mas sem aplicar medicamentos humanos nem tentar “colocar o osso no lugar”, já que essas ações podem agravar a lesão, segundo a Dra. Mariana Albiero.

Prevenindo os acidentes

A veterinária destaca a importância da prevenção das quedas. Animais idosos, filhotes ou com sobrepeso exigem cuidados redobrados. Evitar o acesso a janelas e varandas sem proteção , instalar redes de segurança, manter escadas com barreiras e usar rampas de apoio para locais mais altos são medidas simples que ajudam a prevenir acidentes.
“Cuidar do ambiente onde o animal vive é uma forma de zelar pela sua saúde e bem-estar. E, diante de qualquer acidente, agir com cautela e buscar ajuda profissional são atitudes essenciais para garantir a recuperação do pet ”, conclui a professora.
Por Bianca Lodi Rieg

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