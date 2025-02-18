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Veja como identificar e reduzir o estresse nos gatos

Manter uma rotina previsível e proporcionar um ambiente tranquilo são formas de ajudar o animal a se sentir mais confortável
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 07:30

Algumas situações podem gerar estresse nos gatos (Imagem: ketlit | Shutterstock)
Algumas situações podem gerar estresse nos gatos Crédito: Imagem: ketlit | Shutterstock
Os gatos são conhecidos por serem animais territoriais que valorizam rotinas bem estabelecidas. Qualquer mudança nos horários de sono, alimentação e brincadeiras, bem como aumento da movimentação dentro de casa, pode afetar seu bem-estar. Essas alterações podem gerar insegurança e estresse nos felinos.

Sinais de um gato estressado

Sinais como isolamento, agressividade e automutilação são comuns em gatos estressados. Esconder-se em locais tranquilos e reagir com mordidas e arranhões são reações naturais à ansiedade. Além disso, o estresse crônico pode desencadear problemas de saúde mais sérios, como obstruções urinárias e cistites e agravamento de doenças pré-existentes.
As brincadeiras ajudam a reduzir o estresse nos gatos (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | Shutterstock)
As brincadeiras ajudam a reduzir o estresse nos gatos Crédito: Imagem: ANURAK PONGPATIMET | Shutterstock

Reduzindo o estresse no animal

Identificar e reduzir os fatores que causam estresse é essencial para garantir o bem-estar e a saúde do gato. “Para minimizar o estresse felino, é fundamental manter a rotina do animal o mais estável possível. Respeitar os momentos de sono e oferecer atividades prazerosas são atitudes simples, mas eficazes. Ambientes calmos com brinquedos disponíveis para manter o animal ocupado e enriquecidos com feromônios sintéticos podem contribuir para o bem-estar do gato”, destaca Adolfo Santos, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera.

Procure um veterinário

Caso as alterações comportamentais persistam, é essencial procurar um médico-veterinário para descartar possíveis doenças e receber orientações adequadas. A saúde mental dos gatos é tão importante quanto a saúde física e merece atenção dos tutores.
“O estresse em gatos é uma questão complexa que exige atenção e cuidados por parte dos tutores. Ao compreender os sinais do estresse e adotar medidas para promover o bem-estar do animal, é possível garantir uma convivência mais harmoniosa e saudável”, finaliza Adolfo Santos.
Por Nicholas Montini Pereira

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