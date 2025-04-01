Veja como a negligência nutricional pode afetar a saúde dos animais

Cães e gatos devem receber uma alimentação com todos os nutrientes necessários para evitar consequências danosas à saúde Crédito: Imagem: Chendongshan | Shutterstock

A campanha Abril Laranja tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a prevenção à crueldade contra animais. O mês é marcado por iniciativas que incentivam a denúncia de maus-tratos e promovem o bem-estar animal.

Embora muita gente associe apenas a violência física ou o abandono aos maus-tratos, outras formas de negligência também comprometem a saúde e a qualidade de vida dos pets . A falta de cuidado adequado com a alimentação de cães e gatos, por exemplo, pode estar entre as principais delas.

“A negligência nutricional pode ocorrer de diversas formas, desde a falta de comida suficiente até o fornecimento de dietas inadequadas, o que pode causar problemas graves de saúde nos pets , incluindo desnutrição, obesidade e deficiências nutricionais”, explica Mayara Andrade, médica-veterinária da Guabi Natural (BRF Pet).

Para ela, adotar um animal vai além de oferecer carinho. “Segundo a WSAVA ( World Small Animal Veterinary Association ), para cuidar de forma adequada dos pets , precisamos pensar nas cinco necessidades de bem-estar animal, que são: necessidade de um ambiente adequado; de dieta adequada; de ser alojado com, ou afastado, de outros animais; de poder expressar padrões normais de comportamento; além de necessidade de ser protegido da dor, sofrimento, trauma e doença”, completa.

O cuidado com a alimentação é essencial para manter a saúde dos animais Crédito: Imagem: Monika Wisniewska | Shutterstock

Pets em situação de vulnerabilidade

No Brasil, 4,8 milhões de cães (60%) e gatos (40%) vivem em condições de vulnerabilidade, segundo o Instituto Pet Brasil, muitos deles sofrendo de fome extrema. No entanto, mesmo pets que possuem um lar podem estar sujeitos a maus-tratos quando não recebem uma alimentação adequada .

“Um cão ou gato que recebe uma alimentação de baixa qualidade, sem os nutrientes necessários, pode sofrer consequências como perda de peso com perda de massa muscular, pele seca com descamação, pelo opaco e quebradiço, edemas, alterações hepáticas, apatia, anorexia, além de maior predisposição a doenças e diminuição da taxa de sucesso em tratamentos médicos e internações. O mesmo acontece quando os tutores oferecem restos de comida ou dietas caseiras sem orientação profissional”, alerta Mayara Andrade.

Obesidade também é sinal de negligência

O excesso de comida ou o consumo de alimentos inapropriados também são prejudiciais. Um estudo da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, feito na cidade de São Paulo, por exemplo, mostrou que 40,5% dos pets estão com problemas relacionados ao peso, ou seja, em situação de sobrepeso ou obesidade , o que pode levar a doenças como diabetes, problemas cardíacos e ortopédicos. Além disso, tal cenário reduz a expectativa de vida dos pets e aumenta a predisposição ao câncer.