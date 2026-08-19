Seu gato dorme enrolado ou de barriga para cima? Veja o que cada posição pode revelar

Quando o gato dorme de costas, com a barriga completamente exposta e as patas relaxadas, geralmente está demonstrando que se sente seguro no ambiente. Isso porque o abdômen abriga órgãos importantes e, por instinto, tende a ser protegido diante de possíveis ameaças. Por isso, manter a barriga exposta durante o sono pode ser um sinal de confiança e relaxamento. Além disso, essa posição permite que o animal mantenha o corpo mais esticado, o que pode proporcionar maior conforto, especialmente em ambientes quentes.