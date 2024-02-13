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Saiba por que os animais de estimação não podem comer chocolate

Veterinária explica como o chocolate pode colocar em risco a saúde dos pets e quais alimentos podem ser alternativas saudáveis para o seu bichinho
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Substâncias presentes no cacau são tóxicas para os pets Crédito: smrm1977 | Shutterstock
Existem inúmeros alertas sobre o porquê não fornecer chocolate para os pets. Mas muita gente imagina que essa recomendação seja devido ao açúcar ou a quantidade de calorias que um pedaço de chocolate tem. Em alguns casos, os tutores oferecem opções com chocolate diet ou com maior concentração de cacau, o que pode ser ainda pior para o animalzinho.
Nesta história, o cacau é o grande vilão!”, explica a veterinária Fernanda Ambrosino. Segundo ela, existe uma substância na composição do cacau que se chama teobromina. No corpo humano, esse elemento é metabolizado, mas nos animais de estimação ele é extremamente tóxico.
“A composição da teobromina é semelhante à da cafeína e, em grandes quantidades, pode afetar diretamente o cérebro e o coração. Além disso, ela pode permanecer na corrente sanguínea do animal por até 6 dias. Por isso, mesmo uma pequena quantidade de chocolate pode causar graves problemas para o pet ”, explica.
Imagem Edicase Brasil
Preste atenção aos sintomas caso o seu animal de estimação coma chocolate Crédito: rfranca | Shutterstock

Sintomas de ingestão de chocolate

Mesmo com todas essas informações, nem sempre é possível evitar que o pet ingira alguma quantidade de chocolate, seja porque um pedaço caiu ao chão e ele o pegou rapidamente, ou porque alguma pessoa sem o conhecimento ofereceu ao cão. Mas, independentemente de como acontece, é importante estar atento aos sintomas , que podem iniciar entre 2 e 4 horas após a ingestão do chocolate e durar até 72 horas.
De acordo com a veterinária, entre os sintomas, estão: 
  • Vômito em jatos;
  • Diarreia;
  • Tremores musculares;
  • Hipertermia (elevação da temperatura);
  • Respiração acelerada;
  • Inquietação;
  • Convulsões (em alguns casos).
“Com qualquer um destes sintomas , o tutor deve procurar auxílio veterinário com urgência. Se possível, levar a embalagem do chocolate, que é uma informação importante para o médico-veterinário decidir qual protocolo de atendimento ele vai utilizar naquele caso”, conta Fernanda.

Alternativas saudáveis para oferecer aos pets

O chocolate branco e o chocolate ao leite também são proibidos. Apesar de apresentarem baixos índices de teobromina, ambos possuem altos níveis de gordura, o que também faz mal ao pet e pode causar vômitos e diarreias.
“Se o cão é do tipo que fica pedindo comida e não pode ver ninguém com nada na mão, existem os ‘chocolates’ feitos especialmente para os pets , com ingredientes que não fazem mal ao bichinho e que eles podem comer tranquilamente , e que são facilmente encontrados nos pet shops e nas grandes lojas. Em outros casos, um pedaço de fruta, cenoura ou outros petiscos específicos de pet vão deixar o animal feliz do mesmo jeito”, finaliza.

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