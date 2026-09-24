Resistente ao frio e apaixonado por água: conheça o Chesapeake Bay Retriever

O chesapeake bay retriever é um cachorro de constituição forte, poderosa e equilibrada. De acordo com a CBKC, os machos medem entre 58 e 66 cm de altura na cernelha e pesam de 29,5 a 36,5 kg. As fêmeas, por outro lado, têm entre 53 e 61 cm e pesam de 25 a 32 kg. O peito é profundo e amplo, enquanto os membros apresentam boa ossatura e musculatura.