Pesquisadora da Ufes se torna 1ª brasileira a chegar ao ponto mais navegável ao sul do mundo

Especialista em baleias e golfinhos, a bióloga marinha Amanda Baron Di Giacomo se tornou a primeira pessoa brasileira a chegar mais ao sul do mundo navegando. Em fevereiro deste ano, a pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo embarcou em uma expedição rumo às águas geladas do mar de Weddel, no oceano Antártico, para entender um pouco mais sobre a vida desses cetáceos. No dia 16 de fevereiro, a bordo do navio argentino Almirante Irizar e junto a outros 300 tripulantes, Amanda logrou uma conquista nunca antes registrada por um brasileiro. Em entrevista à CBN Vitória, a mestre em Oceanografia pela Universidade Federal do Espírito Santo conta detalhes da expedição. Ouça a conversa completa!