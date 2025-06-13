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CBN Universidade

Pesquisadora da Ufes se torna 1ª brasileira a chegar ao ponto mais navegável ao sul do mundo

Ouça entrevista com a mestre em Oceanografia pela Ufes, Amanda Baron Di Giacomo
Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 13 de Junho de 2025 às 11:23

Amanda Baron Di Giacomo, pesquisadora do Espírito Santo que se tornou a 1ª pessoa do Brasil a alcançar o ponto mais ao sul do mundo
Amanda Baron Di Giacomo, pesquisadora do Espírito Santo que se tornou a 1ª pessoa do Brasil a alcançar o ponto mais ao sul do mundo Crédito: Acervo Pessoal
Especialista em baleias e golfinhos, a bióloga marinha Amanda Baron Di Giacomo se tornou a primeira pessoa brasileira a chegar mais ao sul do mundo navegando. Em fevereiro deste ano, a pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo embarcou em uma expedição rumo às águas geladas do mar de Weddel, no oceano Antártico, para entender um pouco mais sobre a vida desses cetáceos. No dia 16 de fevereiro, a bordo do navio argentino Almirante Irizar e junto a outros 300 tripulantes, Amanda logrou uma conquista nunca antes registrada por um brasileiro. Em entrevista à CBN Vitória, a mestre em Oceanografia pela Universidade Federal do Espírito Santo conta detalhes da expedição. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Amanda Baron Di Giacomo -13-06-25.mp3

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