Novo pet em casa? Veja 5 erros na adaptação com o animal que já mora no lar

A chegada de um novo pet muda a rotina de toda a casa, inclusive a do animal que já vive nela. Mesmo quando os dois parecem sociáveis, a adaptação pode exigir tempo. Segundo Thiago Ramos Pinto, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, preparar espaços separados e permitir que os animais se conheçam aos poucos ajuda a tornar os primeiros contatos mais tranquilos. A seguir, o especialista aponta os cinco principais erros que os tutores cometem ao introduzir um novo animal em uma casa que já tem um pet. Confira: