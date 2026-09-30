Muito além das bolas de pelo: o que você precisa saber sobre diarreia e vômitos crônicos em gatos

O sistema digestivo dos felinos é delicado e desempenha um papel central na imunidade e na absorção de nutrientes do organismo. No entanto, ver o gato vomitar com frequência ou apresentar episódios repetidos de diarreia pode ser normalizado por muitos tutores, que associam os sinais a problemas passageiros ou às famosas bolas de pelo. Na realidade, esses sinais frequentes podem indicar a presença de doenças inflamatórias gastrointestinais que exigem atenção.