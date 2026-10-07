Maritacas: confira curiosidades sobre essas aves barulhentas, inteligentes e sociáveis

As maritacas estão entre as aves que mais chamam a atenção no Brasil, especialmente pelo voo em grupo e pelas vocalizações fortes. O nome popular pode ser usado para diferentes psitacídeos, mas uma das espécies mais conhecidas é a Psittacara leucophthalmus , também chamada de periquitão-maracanã. Pertencente à família Psittacidae, a mesma dos papagaios e das araras, ela ocorre em grande parte do território brasileiro e está presente em outros países da América do Sul.
Com plumagem predominantemente verde e alguns detalhes avermelhados, a maritaca costuma medir cerca de 30 a 32 centímetros e pesar entre 140 e 171 gramas. Além da aparência, a inteligência, a capacidade de adaptação e a vida social tornam essa ave bastante interessante.
Abaixo, confira algumas curiosidades sobre as maritacas!
1. As maritacas são extremamente sociáveis
Uma das características mais marcantes das maritacas é a vida em grupo. Essas aves podem formar bandos numerosos, principalmente durante os deslocamentos entre áreas de alimentação e de descanso. Quando cruzam o céu, é comum ouvir suas vocalizações antes mesmo de conseguir enxergá-las. Além disso, vários indivíduos atentos também conseguem perceber com maior facilidade a aproximação de possíveis ameaças.
2. O barulho faz parte da comunicação
Quem mora em uma região frequentada por maritacas provavelmente já percebeu como elas podem ser barulhentas. A vocalização alta e marcante é uma das principais características da espécie e tem relação com sua forma de comunicação. Como vivem em grupos e percorrem diferentes áreas durante o dia, os chamados ajudam na interação entre os indivíduos.
3. Elas conseguem viver nas cidades
Embora estejam associadas às árvores e florestas, as maritacas demonstram uma grande capacidade de adaptação às mudanças no ambiente. A espécie pode ser encontrada em florestas úmidas e semiúmidas, matas de galeria, buritizais e em áreas urbanizadas. Nas cidades, árvores disponíveis, espaços para abrigo e fontes de alimento podem favorecer sua presença.
4. Frutas e sementes estão no cardápio
As maritacas possuem uma alimentação baseada principalmente em frutos e sementes. Na natureza, podem consumir frutas como goiaba, mamão e jabuticaba, aproveitando os recursos disponíveis nos ambientes onde vivem. Seu bico forte é uma ferramenta importante durante a alimentação , característica compartilhada com outros integrantes da família dos psitacídeos.
5. Elas ajudam na dinâmica das florestas
A presença das maritacas não chama atenção apenas pelo comportamento ou pela beleza. Essas aves também participam das relações ecológicas dos ambientes onde vivem. Ao se alimentarem de frutos e sementes e se deslocarem entre diferentes locais, podem contribuir para processos relacionados à dispersão vegetal, sendo uma aliada do reflorestamento.
6. Os ninhos podem aparecer em construções
Na natureza , as maritacas costumam aproveitar cavidades para colocar seus ovos, utilizando locais como troncos ocos, paredões e buritis. Porém, a adaptação às cidades fez com que algumas passassem a ocupar também edificações humanas. Frestas e espaços sob telhados podem oferecer abrigo para a reprodução, principalmente quando apresentam proteção contra predadores e outras perturbações.
7. Perto do ninho, podem ficar surpreendentemente silenciosas
A fama de barulhenta pode fazer esta curiosidade parecer contraditória: ao utilizar construções humanas para nidificar, a maritaca pode entrar e sair do local discretamente. Esse comportamento silencioso ajuda a evitar que a localização do ninho chame atenção de possíveis predadores.