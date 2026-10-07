Maritacas: confira curiosidades sobre essas aves barulhentas, inteligentes e sociáveis

As maritacas estão entre as aves que mais chamam a atenção no Brasil, especialmente pelo voo em grupo e pelas vocalizações fortes. O nome popular pode ser usado para diferentes psitacídeos, mas uma das espécies mais conhecidas é a Psittacara leucophthalmus , também chamada de periquitão-maracanã. Pertencente à família Psittacidae, a mesma dos papagaios e das araras, ela ocorre em grande parte do território brasileiro e está presente em outros países da América do Sul.