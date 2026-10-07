Ovo faz bem à saúde? Veja quanto consumir e as melhores formas de preparo

No café da manhã, por exemplo, o ovo pode contribuir para aumentar o aporte proteico da refeição. No almoço ou jantar, pode complementar preparações com vegetais, arroz, feijão e outras fontes de nutrientes. Para quem pratica atividade física , a distribuição de proteínas ao longo do dia também pode ser mais relevante do que concentrar o consumo em uma única refeição. O mais importante é observar o conjunto da dieta. “Não é o horário que determina se o ovo será saudável, mas a qualidade da alimentação em que ele está inserido”, conclui Isolda Prado.