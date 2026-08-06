Lóris-lento-pigmeu: 7 curiosidades sobre esse pequeno primata 

Uma das características mais surpreendentes dolóris-lento-pigmeué a capacidade de produzir uma substância tóxica para se defender. Próximo aos cotovelos, ele possui glândulas que liberam uma secreção especial. Quando se sente ameaçado, o animal lambe essa região e mistura a substância com a saliva, formando um veneno que pode provocar reações alérgicas e afastar predadores. Esse mecanismo também pode ser utilizado durante disputas entre indivíduos da mesma espécie. Entre os mamíferos, essa adaptação é extremamente rara.