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Lóris-lento-pigmeu: 7 curiosidades sobre esse pequeno primata 

Além da aparência considerada "fofa" por muitas pessoas, ele apresenta características biológicas incomuns entre os mamíferos
Portal Edicase

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Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 17:54

O lóris-lento-pigmeu é um animal extremamente adaptado ao ambiente em que vive (Imagem: Abdulroheem Lungleengo | Shutterstock)
O lóris-lento-pigmeu é um animal extremamente adaptado ao ambiente em que vive Crédito: Imagem: Abdulroheem Lungleengo | Shutterstock

Olóris-lento-pigmeu ( Xanthonycticebuspygmaeus ) é um pequeno primata nativo das florestas do Vietnã, Laos, Camboja e do sul da China. Apesar da aparência delicada, com olhos grandes e pelagem macia, trata-se de um animal extremamente adaptado ao ambiente em que vive. Seus hábitos discretos e noturnos fazem com que seja difícil de ser observado na natureza.

Além da aparência considerada “fofa” por muitas pessoas, olóris-lento-pigmeuapresenta características biológicas incomuns entre os mamíferos. Ele possui um sistema de defesa raro, alimentação bastante variada, movimentos extremamente lentos e um comportamento social que ainda desperta o interesse de pesquisadores.

Abaixo, conheça algumas curiosidades sobre olóris-lento-pigmeu!

1. É um dos poucos mamíferos venenosos do mundo

Uma das características mais surpreendentes dolóris-lento-pigmeué a capacidade de produzir uma substância tóxica para se defender. Próximo aos cotovelos, ele possui glândulas que liberam uma secreção especial. Quando se sente ameaçado, o animal lambe essa região e mistura a substância com a saliva, formando um veneno que pode provocar reações alérgicas e afastar predadores. Esse mecanismo também pode ser utilizado durante disputas entre indivíduos da mesma espécie. Entre os mamíferos, essa adaptação é extremamente rara.

2. Seus enormes olhos são adaptados à vida noturna

Os olhos grandes são uma das marcas registradas dolóris-lento-pigmeu. Essa característica não existe apenas por estética, mas porque permite captar mais luz durante a noite. Como o animal passa a maior parte da vida ativo após o pôr do sol, enxergar bem em ambientes escuros é fundamental para localizar alimentos, evitar predadores e se deslocar entre os galhos.

3. Seus movimentos lentos ajudam na sobrevivência

Ao contrário de muitos primatas que saltam rapidamente entre as árvores, olóris-lento-pigmeuse desloca de forma extremamente lenta e cuidadosa. Esse comportamento reduz a produção de ruídos e dificulta que predadores percebam sua presença. Além disso, movimentos suaves evitam que galhos balancem, tornando o animal ainda mais discreto na vegetação.

O lóris-lento-pigmeu tem mãos e pés com dedos adaptados para envolver galhos com segurança (Imagem: aDam Wildlife | Shutterstock)
O lóris-lento-pigmeu tem mãos e pés com dedos adaptados para envolver galhos com segurança Crédito: Imagem: aDam Wildlife | Shutterstock

4. Possui uma força impressionante nas mãos

Mesmo sendo pequeno, olóris-lento-pigmeu apresenta uma pegada extremamente firme. Suas mãos e pés possuem dedos adaptados para envolver galhos com segurança, permitindo que permaneça pendurado durante longosperíodos sem gastar muita energia. Essa característica facilita a locomoção lenta entre as árvores e permite que o animal alcance flores, frutos, insetos e pequenos galhos com grande precisão.

5. Sua alimentação é bastante diversificada

Olóris-lento-pigmeué considerado um animal onívoro e oportunista. Sua dieta inclui frutas, néctar, flores, goma produzida pelas árvores, pequenos insetos, ovos, aranhas e até pequenos vertebrados em algumas ocasiões. Essa variedade alimentar permite que ele se adapte às mudanças sazonais da floresta, consumindo diferentes recursos conforme a disponibilidade.

6. Ele consegue entrar em um estado semelhante à hibernação

Durante períodos de temperaturas mais baixas e menor disponibilidade de alimento, olóris-lento-pigmeupode entrar em um estado conhecido como torpor. Nessa condição, seu metabolismo diminui temporariamente, reduzindo o consumo de energia. A frequência cardíaca, a temperatura corporal e o ritmo respiratório também caem, permitindo que o animal economize recursos até que as condições ambientais melhorem.

7. A comunicação acontece por cheiros e sons

Embora emita vocalizações discretas, olóris-lento-pigmeuutiliza principalmente sinais químicos para se comunicar. Ele marca galhos com secreções produzidas por glândulas localizadas em diferentes partes do corpo, deixando informações sobre território , reprodução e identidade. Além disso, pode emitir assobios, estalos e pequenos chamados para interagir com outros indivíduos, principalmente durante o período reprodutivo ou quando há necessidade de manter contato entre mãe e filhote.

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