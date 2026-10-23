Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Pet
  • Gatos de pernas curtas: conheça 5 raças que chamam a atenção pela aparência 
Pet

Gatos de pernas curtas: conheça 5 raças que chamam a atenção pela aparência 

Esses felinos rebaixados encantam pela aparência peculiar, pelo jeito brincalhão e pela personalidade carinhosa 
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 11:53

A aparência peculiar do munchkin é resultado de uma mutação genética natural (Imagem: MDavidova | Shutterstock)
A aparência peculiar do munchkin é resultado de uma mutação genética natural Crédito: Imagem: MDavidova | Shutterstock

Existem diversas raças de gatos espalhadas pelo mundo, cada uma com características que as tornam únicas e especiais. Enquantoalgumaschamam a atenção pela pelagem volumosa, pelos olhos expressivos ou pelas orelhas diferentes, outras conquistam admiradores pelo tamanho e pelas proporções do corpo. Entre elas, estão os felinos de pernas curtas, popularmente conhecidos como “gatos rebaixados”, que ganham o coração de muitos tutores.

As pernas curtas desses gatos estão associadas a alterações genéticas que afetam o desenvolvimento dos ossos das patas. Mesmo com a baixa estatura, muitos são curiosos, sociáveis e gostam de brincar e explorar o ambiente. A seguir, conheça alguns desses felinos!

1.Munchkin

O munchkin é uma das raças de gatos de pernas curtas mais conhecidas do mundo (Imagem: MDavidova | Shutterstock)
O munchkin é uma das raças de gatos de pernas curtas mais conhecidas do mundo Crédito: Imagem: MDavidova | Shutterstock

Originário dos Estados Unidos, omunchkiné uma das raças de gatos de pernas curtas mais conhecidas do mundo. Sua aparência peculiar é resultado de uma mutação genética natural que provoca o encurtamento dos ossos das patas. Apesar disso, o corpo apresenta proporções semelhantes às de outros gatos domésticos, com musculatura desenvolvida e tamanho médio.Apelagem pode ser curta ou longa, com diferentes cores e padrões.Em relação ao comportamento,esse felinoé conhecido por ser brincalhão , inteligente, curioso e bastante sociável.

2.Minuet

O minuet surgiu do cruzamento entre gatos munchkin e persas (Imagem: Jilin Su | Shutterstock)
O minuet surgiu do cruzamento entre gatos munchkin e persas Crédito: Imagem: Jilin Su | Shutterstock

Conhecido anteriormente comonapoleon, ominuetsurgiu nos Estados Unidos a partir do cruzamento entre gatosmunchkine persas. A combinação deu origem a um felino de aparência delicada, com pernas curtas, corpo compacto e musculoso, cabeça arredondada e olhos grandes. Sua pelagem pode ser curta ou longa, com textura macia e diversas colorações. Quanto à personalidade,costuma ser carinhoso, tranquilo e bastante apegado à família.

3. Bambino

O bambino possui pernas curtas e ausência quase completa de pelos (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)
O bambino possui pernas curtas e ausência quase completa de pelos Crédito: Imagem: Linn Currie | Shutterstock

O bambino é uma variedade experimental desenvolvida nos Estados Unidos a partir do cruzamento entre o munchkin e o sphynx. Sua principal característica é a combinação das pernas curtas com a ausência quase completa de pelos, embora alguns felinos apresentem uma fina camada de penugem sobre a pele. Possui corpo pequeno a médio, musculatura evidente, orelhas grandes e olhos expressivos. Em relação ao temperamento, é frequentemente descrito como afetuoso, curioso e interessado na companhia humana. 

4.Kinkalow

O gato kinkalow rpossui pernas curtas e orelhas curvadas para trás (Imagem: UW.ART | Shutterstock)
O gato kinkalow rpossui pernas curtas e orelhas curvadas para trás Crédito: Imagem: UW.ART | Shutterstock

Desenvolvido nos Estados Unidos, okinkalowsurgiu do cruzamento entre omunchkine oamericancurl. A proposta foi reunir duas características físicas marcantes: as pernas encurtadas e as orelhas curvadas para trás. É um gato geralmente pequeno, de corpo compacto, olhos expressivos e cabeça arredondada. A pelagem pode apresentar diferentes comprimentos, cores e padrões.Eleé descrito por criadores como um gato brincalhão, curioso e sociável, que aprecia a interação com os tutores.

5.Lambkin

Dócil e afetuoso, o lambkin também é conhecido como nanus rex (Imagem: UW.ART | Shutterstock)
Dócil e afetuoso, o lambkin também é conhecido como nanus rex Crédito: Imagem: UW.ART | Shutterstock

O lambkin, também chamado de nanus rex, é uma raça experimental originária dos Estados Unidos, desenvolvida a partir do cruzamento entre o munchkin e o selkirk rex. Sua aparência se destaca pela combinação de pernas curtas com pelagem encaracolada, que pode ser curta ou longa. O corpo costuma ser compacto, com estrutura robusta, cabeça arredondada e olhos grandes. Os cachos podem variar em intensidade e aparecer em diferentes cores. Quanto ao comportamento, costuma ser dócil, afetuoso e brincalhão. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Azawakh: conheça esse antigo cão de caça que se destaca pela aparência magra e elegante 
A cantora Marina Sena
Marina Sena explica ausência nas eleições após críticas por turnê na Europa
Operação Turquia // PF e Gaeco
Justiça do ES solta policiais do departamento de narcóticos suspeitos de tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.