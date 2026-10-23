Gatos de pernas curtas: conheça 5 raças que chamam a atenção pela aparência 

O lambkin, também chamado de nanus rex, é uma raça experimental originária dos Estados Unidos, desenvolvida a partir do cruzamento entre o munchkin e o selkirk rex. Sua aparência se destaca pela combinação de pernas curtas com pelagem encaracolada, que pode ser curta ou longa. O corpo costuma ser compacto, com estrutura robusta, cabeça arredondada e olhos grandes. Os cachos podem variar em intensidade e aparecer em diferentes cores. Quanto ao comportamento, costuma ser dócil, afetuoso e brincalhão.