Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Pet
  • Fã de Sonic? 8 nomes para cachorros inspirados nos personagens
Pet

Fã de Sonic? 8 nomes para cachorros inspirados nos personagens

Sugestões criativas baseadas em personagens icônicos que unem personalidade, estilo e muita energia para o seu pet
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 11:53

Os personagens do universo Sonic podem servir de inspiração para o nome do cachorro (Imagem: Aadish Nair | Shutterstock)
Os personagens do universo Sonic podem servir de inspiração para o nome do cachorro Crédito: Imagem: Aadish Nair | Shutterstock
Escolher o nome de um cachorro é um momento especial e cheio de significado para os tutores. Afinal, ele acompanha o animal por toda a vida e muitas vezes reflete não apenas sua aparência, mas também sua personalidade e o vínculo com a família. Com tantas possibilidades disponíveis, buscar inspiração em filmes, séries e jogos pode tornar essa decisão ainda mais divertida e única.
Um bom exemplo é o universo de Sonic, uma das franquias mais populares dos videogames, criada pela Sega. A série acompanha o famoso ouriço azul conhecido por sua velocidade, além de diversos personagens marcantes, cada um com características próprias. Esses traços podem ser ótimos pontos de partida para encontrar um nome que combine perfeitamente com o jeito do cachorro. Confira algumas opções!

1. Sonic

O personagem principal da franquia é conhecido por sua velocidade, energia e espírito aventureiro. Esse nome combina muito bem com cachorros ativos, que adoram correr, brincar e explorar o ambiente. Se o pet é daqueles que não param quietos e está sempre pronto para uma nova aventura, Sonic pode ser uma escolha perfeita.

2. Tails

Tails é o fiel companheiro de Sonic, reconhecido por sua inteligência e lealdade. Ele possui duas caudas e costuma ajudar com soluções criativas. Esse nome combina com cachorros carinhosos, inteligentes e que gostam de estar sempre ao lado do tutor. É uma ótima opção para pets que demonstram apego e facilidade para aprender comandos.

3. Knuckles

Knuckles é forte, determinado e um pouco sério, mas também muito leal. Ele é o guardião da Master Emerald e está sempre atento ao seu dever. Esse nome combina com cães protetores, corajosos e que demonstram um comportamento mais firme. Também pode ser ideal para cachorros de porte médio ou grande, com presença marcante.

4. Amy

Amy Rose é uma personagem doce, romântica e cheia de energia. Apesar da aparência delicada, ela é corajosa e não hesita em agir quando necessário. Esse nome combina com cadelas carinhosas, alegres e que gostam de atenção. É uma escolha interessante para pets que misturam delicadeza com personalidade forte.
O nome Shadow combina com cachorros independentes e observadores (Imagem: Svitlana Diuba | Shutterstock)
O nome Shadow combina com cachorros independentes e observadores Crédito: Imagem: Svitlana Diuba | Shutterstock

5. Shadow

Shadow é um dos personagens mais misteriosos da franquia, conhecido por sua atitude reservada e poderosa. Ele é ágil, silencioso e muito determinado. Esse nome combina com cachorros mais independentes, observadores e que gostam de manter certa distância antes de confiar. Também é uma ótima opção para pets de pelagem escura.

6. Silver

Silver é um personagem vindo do futuro, com poderes telecinéticos e um forte senso de justiça. Ele é determinado e sempre busca fazer o que é certo. Esse nome combina com cães atentos, inteligentes e que parecem estar sempre “pensando” antes de agir. Também pode ser ideal para pets de pelagem clara ou prateada.

7. Rouge

Rouge é uma personagem charmosa, estratégica e bastante confiante. Ela é conhecida por sua inteligência e habilidade de se adaptar a diferentes situações. Esse nome combina com cachorras espertas, independentes e cheias de atitude. É perfeito para pets que gostam de explorar e têm personalidade marcante.

8. Eggman

Também conhecido como Dr. Robotnik, Eggman é o principal vilão da franquia, famoso por sua genialidade e planos elaborados. Apesar de ser antagonista, ele é um personagem carismático. Esse nome pode ser uma escolha divertida para cachorros travessos, que vivem aprontando e surpreendendo o tutor com suas “invenções”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados