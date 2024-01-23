Era só uma tampinha: o livro que conscientiza crianças sobre cuidado animal

Você ama cães e gatos e tem muita vontade de ajudar aqueles que estão em situação de rua e são resgatados por ONGs e protetores da causa animal. E, na sua casa, certamente sempre consome produtos que trazem tampinhas plásticas e lacres de alumínio. Pois fique sabendo que os juntando é possível contribuir para a castração desses animais, evitando o aumento populacional e, de quebra, ajudando a preservar o meio ambiente.
A fundadora da ONG Pra Mia, Huandra Seibel, que ajuda animais resgatados das ruas, explica que o projeto arrecadou, desde a sua criação, em 2020, mais de 59 mil quilos de tampinhas plásticas e lacres de alumínio, o que gerou um valor de mais de R$ 108 mil e quase 300 castrações.
O sucesso do projeto, que já ultrapassou divisas e fronteiras, é tão grande que a ONG escreveu um livro infantil "Era só uma Tampinha", de autoria de Huandra Seibel, onde conta a história de uma tampinha jogada em um cantinho da pracinha, até que um dia ela foi vista pela tia da cantina, que a guardou e, a partir daí, tudo mudou. Quer saber o final dessa história? Garanta a sua edição, o valor da venda também vai para os animais resgatados das ruas.
Huandra Seibel ressalta que ao visitar as escolas do Espírito Santo para levar o projeto ao conhecimento dos alunos, ela sentiu que apesar de já terem lançado dois livros infantis anteriormente ("Hope: a História de um Resgate" e "Caramelo, o Penetra"), ela sentia que faltava mais um para que as crianças entendessem de fato o objetivo de juntar tampinhas e lacres de alumínios e doá-los à ONG.
"A ideia do livro 'Era só uma tampinha' surgiu como forma de levar conscientização, mostrando o impacto que apenas uma tampinha retirada de qualquer local traz para os animais e o meio ambiente. Este ano, 2023, nos superamos em visitas às escolas, foram muitas palestras", conta.
Ela explica, ainda, que são três fontes principais para manter os animais resgatados da ONG, que hoje são 10 no total, sendo cinco em tratamento, não aptos ainda à adoção.
"O projeto das tampinhas plásticas e lacres de alumínio, o bazar, localizado no Shopping Praia da Costa, onde recebemos doações de roupas e os livros infantis. Além disso, temos as rifas em nossa página no Instagram (@ongpramia), que nos ajuda muito em momentos mais delicados", explica Huandra Seibel.
COMERCIALIZAÇÃO
Ela ressalta, ainda, que as compras dos livros podem ser realizadas pelo site (lojepramia.com.br), no bazar e pelo Instagram. "E agora estamos colocando as versões deles mais baratas no Hotmart, em formato online. Meu sonho no futuro é imprimi-los em escala, inserindo-os na grade curricular dos alunos como uma forma de levar a importância do respeito aos animais e da preservação do meio ambiente. O projeto envolve mais de uma causa e por isso toca mais pessoas. Se a gente parar para pensar, a gente destinou corretamente 59 mil quilos de plástico e lacres de alumínio para a economia circular", destaca.
A coordenadora da ONG Pra Mia frisa, ainda, que nada disso seria possível sem todas as voluntárias que ajudam nos projetos da ONG e da população que junta as tampinhas plásticas e lacres de alumínio e faz doações. "Se cada um fizer a sua parte, a gente vai longe", conclui.