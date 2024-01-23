Era só uma tampinha: o livro que conscientiza crianças sobre cuidado animal

Coordenadora da Ong Pra Mia, Huandra Seibel, dando palestras nas escolas Crédito: Divulgação

Você ama cães e gatos e tem muita vontade de ajudar aqueles que estão em situação de rua e são resgatados por ONGs e protetores da causa animal. E, na sua casa, certamente sempre consome produtos que trazem tampinhas plásticas e lacres de alumínio. Pois fique sabendo que os juntando é possível contribuir para a castração desses animais, evitando o aumento populacional e, de quebra, ajudando a preservar o meio ambiente.

A fundadora da ONG Pra Mia, Huandra Seibel, que ajuda animais resgatados das ruas, explica que o projeto arrecadou, desde a sua criação, em 2020, mais de 59 mil quilos de tampinhas plásticas e lacres de alumínio, o que gerou um valor de mais de R$ 108 mil e quase 300 castrações.

O sucesso do projeto, que já ultrapassou divisas e fronteiras, é tão grande que a ONG escreveu um livro infantil "Era só uma Tampinha", de autoria de Huandra Seibel, onde conta a história de uma tampinha jogada em um cantinho da pracinha, até que um dia ela foi vista pela tia da cantina, que a guardou e, a partir daí, tudo mudou. Quer saber o final dessa história? Garanta a sua edição, o valor da venda também vai para os animais resgatados das ruas.

Huandra Seibel ressalta que ao visitar as escolas do Espírito Santo para levar o projeto ao conhecimento dos alunos, ela sentiu que apesar de já terem lançado dois livros infantis anteriormente ("Hope: a História de um Resgate" e "Caramelo, o Penetra"), ela sentia que faltava mais um para que as crianças entendessem de fato o objetivo de juntar tampinhas e lacres de alumínios e doá-los à ONG.

"A ideia do livro 'Era só uma tampinha' surgiu como forma de levar conscientização, mostrando o impacto que apenas uma tampinha retirada de qualquer local traz para os animais e o meio ambiente. Este ano, 2023, nos superamos em visitas às escolas, foram muitas palestras", conta.

Livro Era só uma tampinha de Huandra Seibel mostra o caminho de uma tampinha na rua até chegar à castração de um animal Crédito: Divulgação

Ela explica, ainda, que são três fontes principais para manter os animais resgatados da ONG, que hoje são 10 no total, sendo cinco em tratamento, não aptos ainda à adoção.

"O projeto das tampinhas plásticas e lacres de alumínio, o bazar, localizado no Shopping Praia da Costa, onde recebemos doações de roupas e os livros infantis. Além disso, temos as rifas em nossa página no Instagram (@ongpramia), que nos ajuda muito em momentos mais delicados", explica Huandra Seibel.

COMERCIALIZAÇÃO

Ela ressalta, ainda, que as compras dos livros podem ser realizadas pelo site (lojepramia.com.br), no bazar e pelo Instagram. "E agora estamos colocando as versões deles mais baratas no Hotmart, em formato online. Meu sonho no futuro é imprimi-los em escala, inserindo-os na grade curricular dos alunos como uma forma de levar a importância do respeito aos animais e da preservação do meio ambiente. O projeto envolve mais de uma causa e por isso toca mais pessoas. Se a gente parar para pensar, a gente destinou corretamente 59 mil quilos de plástico e lacres de alumínio para a economia circular", destaca.