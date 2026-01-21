Pet

Cachorros curiosos: 7 raças que adoram explorar

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15:51

A curiosidade do Husky aparece no desejo de explorar ambientes, correr e investigar novidades. Crédito: Imagem: travelarium.ph | Shutterstock

Os cachorros são conhecidos por serem animais que adoram explorar o ambiente, investigar cheiros, sons e movimentos. Desde filhotes, demonstram interesse pelo que é novo e costumam aprender rapidamente por meio da observação e da interação com pessoas, outros animais e objetos do dia a dia.

Com raças espalhadas por diferentes países e culturas, alguns cães se destacam ainda mais pela curiosidade aguçada. Esses animais tendem a ser atentos, ativos e muito participativos na rotina do tutor, exigindo estímulos físicos e mentais para manter o equilíbrio e o bem-estar. Veja!

Curioso por natureza, o border collie acompanha cada movimento ao redor e aprende comandos com facilidade Crédito: Imagem: TF2005 | Shutterstock

1. Border collie

Originário da região entre a Escócia e a Inglaterra, o border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo. De porte médio, corpo atlético e pelagem que pode ser curta ou média, geralmente em preto e branco, ele é extremamente observador. Curioso por natureza, acompanha cada movimento ao redor e aprende comandos com facilidade. Seu comportamento é ativo, focado e atento, o que o torna um excelente companheiro para tutores que gostam de atividades ao ar livre e desafios mentais.

O beagle é um cão sociável, alegre e curioso, que adora explorar ambientes novos Crédito: Imagem: michael_coelho | Shutterstock

2. Beagle

O beagle surgiu no Reino Unido e ficou conhecido por seu faro apurado. De porte pequeno a médio, tem orelhas longas e pelagem curta tricolor. Sua curiosidade é guiada principalmente pelo olfato, o que o faz seguir rastros e explorar qualquer cheiro diferente. É um cão sociável, alegre e curioso, que gosta de investigar ambientes novos e interagir com pessoas e outros animais.

O jack russell terrier é extremamente curioso e está sempre atento a sons e movimentos Crédito: Imagem: Anna Averianova | Shutterstock

3. Jack russell terrier

Criado na Inglaterra para a caça, o jack russell terrier é pequeno no tamanh o, mas grande na energia. Possui pelagem curta ou média, geralmente branca com manchas marrons ou pretas. Extremamente curioso, está sempre atento a sons e movimentos. Tem comportamento ativo, destemido e brincalhão, além de personalidade alerta e inteligente, exigindo atenção e estímulos constantes.

O pastor australiano gosta de aprender, explorar tarefas novas e participar da rotina da casa Crédito: Imagem: Lopolo | Shutterstock

4. Pastor australiano

Apesar do nome, o pastor australiano foi desenvolvido nos Estados Unidos. É um cão de porte médio, musculoso e com pelagem média, que pode apresentar diversas cores. Sua curiosidade vem acompanhada de alta inteligência e capacidade de observação. Ele gosta de aprender, explorar tarefas novas e participar da rotina da casa, sendo leal, ativo e muito atento às ações do tutor.

O poodle é um cachorro extremamente curioso e inteligente Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

5. Poodle

De origem francesa, o poodle existe em tamanhos toy, miniatura e padrão. Sua pelagem encaracolada é uma de suas marcas registradas. Além da aparência elegante, é um cachorro extremamente curioso e inteligente. Observa tudo ao redor e aprende com rapidez, demonstrando interesse por jogos, comandos e desafios. Ele é ativo, afetuoso e muito conectado ao tutor.

O husky é conhecido pelo comportamento independente, sociável e brincalhão Crédito: Imagem: travelarium.ph | Shutterstock

6. Husky siberiano

O husky siberiano vem da Sibéria e foi criado para puxar trenós. É um cão de porte médio, forte e com pelagem densa, adaptada ao frio. Sua curiosidade aparece no desejo de explorar ambientes, correr e investigar novidades. É conhecido pelo comportamento independente, sociável e brincalhão, além de uma personalidade aventureira que exige atenção e espaço para se movimentar.

O labrador retriever gosta de explorar ambientes, brincar com objetos diferentes e participar de tudo o que o tutor faz Crédito: Imagem: Nikaletto | Shutterstock

7. Labrador retriever

Originário do Canadá, o labrador retriever é de porte médio a grande, com corpo robusto e pelagem curta. Muito curioso, gosta de explorar ambientes, brincar com objetos diferentes e participar de tudo o que o tutor faz. Seu comportamento é equilibrado, amigável e inteligente, o que faz da raça uma das mais populares em famílias e em atividades de assistência.