Airedale terrier: entenda por que a raça é chamada de “Rei dos Terriers”

Outra particularidade do airedale terrier é sua pelagem densa, dura e com textura semelhante à de arame. Segundo a CBKC, o pelo apresenta duas camadas: uma externa rígida e resistente e outra interna mais curta e macia. A coloração também é bastante característica, com a região superior do tronco preta ou grisalha, enquanto as demais partes do corpo apresentam tons castanhos. Essa combinação de cores, junto à barba e aos pelos mais longos do focinho, confere ao animal uma aparência marcante.