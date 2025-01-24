9 diferenças entre as raças beagle e basset hound

Embora beagles e basset hounds possam parecer semelhantes à primeira vista, essas duas raças possuem características muito distintas que vão além da aparência física. São cachorros de caça com faro apurado e personalidade encantadora, mas cada um tem traços únicos que influenciam comportamento, necessidades e até o tipo de interação com seus tutores.
Saber diferenciar essas raças é fundamental para escolher o cachorro mais adequado ao estilo de vida de cada família e garantir que ele receba os cuidados específicos de que precisa. Por isso, abaixo, confira as principais diferenças entre o beagle e o basset hound!
1. Origem e história
Os beagles surgiram no Reino Unido no século XIX, criados para caçar lebres devido à sua agilidade, resistência e faro excepcional. Essa origem explica seu comportamento ativo e curioso, típico de cachorros farejadores.
Os basset hounds, por outro lado, são oriundos da França, onde foram desenvolvidos para caçar coelhos em terrenos acidentados. Seu corpo robusto e pernas curtas permitiam que rastreassem as presas de forma precisa, mesmo em locais de difícil acesso.
2. Tamanho e peso
Os beagles são cachorros de porte médio, medindo entre 33 e 41 cm de altura e pesando de 9 a 11 kg. Eles têm um corpo mais compacto e equilibrado. Por outro lado, os basset hounds, apesar de serem mais baixos, com altura de 28 a 38 cm, são muito mais pesados, pesando entre 20 e 29 kg. Essas características contribuem para seu visual robusto e a movimentação mais lenta.
3. Estrutura corporal
O corpo do beagle é proporcional e musculoso, com pernas que facilitam a corrida e a agilidade . Os basset hounds, por sua vez, têm um corpo longo e arredondado, com pernas curtas que são resultado de uma condição genética chamada acondroplasia. Essa característica, embora não comprometa sua funcionalidade, limita sua velocidade e faz com que seus movimentos sejam mais cuidadosos.
4. Orelhas e cabeça
As orelhas do beagle são longas, caídas e levemente arredondadas, complementando sua expressão amigável. O basset hound tem orelhas extremamente longas e macias, que frequentemente tocam o chão enquanto ele fareja, ajudando a capturar odores. A cabeça do basset também é mais larga e marcada por rugas, enquanto o beagle tem um rosto mais liso e refinado.
5. Pelagem e padrões de cor
Ambas as raças possuem pelagem curta e densa, mas diferem nos padrões de cor. Os beagles frequentemente apresentam combinações tricolores (preto, branco e marrom) ou bicolores. Os basset hounds também podem ser tricolores, mas é mais comum encontrá-los em padrões bicolores, como marrom e branco ou vermelho e branco.
6. Temperamento e comportamento
Os beagles são conhecidos por serem cães extremamente ativos, brincalhões e curiosos. Eles adoram explorar e demandam muita interação com os tutores. Já os basset hounds têm um temperamento mais calmo, sendo frequentemente descritos como teimosos e independentes. Ambos são afetuosos e sociáveis, mas enquanto o primeiro busca mais estímulos físicos, o segundo prefere um ritmo de vida mais tranquilo.
7. Necessidades de exercício
Por serem mais enérgicos, os beagles precisam de exercícios diários intensos, como caminhadas longas, corridas ou brincadeiras que estimulem seu faro e agilidade. Os basset hounds, por outro lado, exigem menos atividade física, contentando-se com passeios curtos e momentos de relaxamento.
8. Saúde e cuidados específicos
Os beagles têm uma expectativa de vida de 12 a 15 anos e, apesar de serem relativamente saudáveis, podem apresentar problemas como displasia de quadril e epilepsia. Os basset hounds vivem de 10 a 12 anos e são mais suscetíveis a problemas de coluna devido ao formato do corpo, além de infecções de ouvido por causa das orelhas longas.
9. Habilidades olfativas
Ambas as raças possuem faro apurado, mas o basset hound é considerado um dos melhores farejadores do mundo, ficando atrás apenas do bloodhound. Ele é capaz de rastrear cheiros com precisão por longas distâncias. O beagle também tem um olfato excepcional, mas sua curiosidade e agilidade o tornam mais versátil em diferentes situações de caça e detecção.