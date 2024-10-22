8 semelhanças entre o cachorro e o lobo

Apesar das diferenças comportamentais e físicas, os cachorros e os lobos têm muitas semelhanças genéticas e biológicas (Imagem: BAUER Alexandre | Shutterstock) Crédito:

Os cachorros e os lobos pertencem à mesma família, a dos canídeos, e, apesar das grandes diferenças comportamentais e físicas, têm muitas semelhanças genéticas e biológicas. De acordo com um estudo da Universidade de Tóquio, o lobo-japonês, uma subespécie do lobo cinzento já extinta, e o cachorro doméstico compartilham 98% do DNA. Esses animais, que em algum momento evoluíram em caminhos diferentes, ainda preservam características em comum que os tornam parentes próximos.

Abaixo, confira algumas semelhanças entre o cachorro e o lobo!

1. Estrutura social em grupos

Tanto os lobos quanto os cachorros mantêm a tendência de viver e se organizar em grupos. Os lobos formam alcateias lideradas por um casal alfa, que comanda o grupo e garante sua sobrevivência. Já os cachorros, mesmo domesticados, mantêm esse instinto social e preferem viver em grupos ou com seus tutores. A interação social é essencial para ambos os animais, que necessitam dessa convivência para o bem-estar físico e mental.

2. Comunicação por meio de uivos e latidos

Os lobos são conhecidos por seus uivos, usados principalmente para se comunicar à distância e coordenar suas ações com o resto da alcateia. Enquanto os cachorros tendem a latir mais, eles também podem uivar, principalmente em situações de solidão ou quando querem chamar a atenção de outros cães ou de seus tutores.

3. Instinto de caça

Embora os cachorros domesticados não precisem mais caçar para sobreviver, o instinto de caça permanece presente em muitas raças , especialmente em cães de caça e pastoreio. Esse instinto é uma herança direta dos lobos, que são predadores altamente habilidosos. Ambos perseguem presas de forma coordenada, utilizando técnicas semelhantes de emboscada e ataque.

4. Estrutura física semelhante

Anatomicamente, lobos e cachorros têm estruturas corporais parecidas. Ambos possuem quatro patas ágeis, mandíbulas fortes e dentes afiados, projetados para cortar carne. As semelhanças são mais evidentes em raças de cães que mantêm características mais selvagens, como o husky siberiano, que se assemelha fisicamente a um lobo.

Tanto o cachorro quanto o lobo utiliza os movimentos da cauda e das orelhas para se comunicar com outros membros do grupo (Imagem: Shutterstock) Crédito:

5. Linguagem corporal

A maneira como cachorros e lobos usam a linguagem corporal para se comunicar com outros membros do grupo é muito parecida. Ambos utilizam movimentos da cauda, orelhas e expressões faciais para indicar seu estado emocional , como submissão, agressividade ou curiosidade. Por exemplo, a postura de submissão, com orelhas abaixadas e cauda entre as pernas, é comum nos dois animais.

6. Hierarquia social

Os lobos vivem em um sistema hierárquico, em que o alfa tem o controle do grupo. De forma semelhante, os cachorros, mesmo no ambiente doméstico, podem demonstrar um comportamento hierárquico, em que reconhecem um líder entre os tutores ou outros animais. Isso é uma forma de garantir a ordem dentro da matilha.

7. Instinto protetor

Tanto lobos quanto cachorros têm um forte instinto de proteção, seja em relação ao seu território , filhotes ou membros da matilha. Os lobos protegem ferozmente sua área de caça e a segurança de seus companheiros, enquanto os cachorros desenvolvem um comportamento protetor em relação aos tutores, defendendo suas casas e pessoas próximas.

8. Necessidade de atividade física