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8 formas de usar caixas de papelão em brincadeiras com o gato

Descubra como transformá-las em ferramentas de diversão para o seu felino, estimulando curiosidade e energia de forma criativa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 11:30

Além da sensação de aconchego e segurança, as caixas podem promover a saúde física e mental dos gatos (Imagem: OlesyaPogosskaya | Shutterstock)
Além da sensação de aconchego e segurança, as caixas podem promover a saúde física e mental dos gatos Crédito: Imagem: OlesyaPogosskaya | Shutterstock
Os gatos têm uma relação especial com caixas de papelão. A textura, o tamanho e a sensação de segurança que elas proporcionam fazem com que esses objetos simples sejam irresistíveis para os felinos. Para eles, entrar em uma caixa é como encontrar um esconderijo perfeito, um espaço aconchegante ou até mesmo uma base para suas brincadeiras.
Mas não são apenas refúgios; elas também podem ser utilizadas para estimular o comportamento natural dos gatos, como caçar, explorar e brincar. Com um pouco de criatividade, é possível transformar caixas de papelão em brinquedos interativos e atividades que promovem a saúde física e mental do animal. Abaixo, confira algumas dicas!

1. Labirinto de caixas

Crie um labirinto unindo várias caixas de papelão. Corte aberturas em diferentes pontos para que o gato possa entrar e sair por diversos caminhos. Essa atividade é ideal para estimular a curiosidade e o instinto de exploração do animal. Além disso, você pode esconder petiscos ou brinquedos dentro do labirinto, incentivando o bichano a explorar ainda mais.

2. Caixa-esconderijo

Gatos adoram se esconder, e uma caixa de papelão pode ser transformada em um esconderijo perfeito. Basta colocar um pano macio dentro dela e deixá-la em um local tranquilo da casa. O pet pode usar o esconderijo para descansar ou como base para suas brincadeiras de emboscada. Essa atividade proporciona segurança e conforto, aliviando o estresse do felino.

3. Torre de caixas empilhadas

Empilhe várias caixas de tamanhos diferentes, garantindo que algumas tenham aberturas para o gato entrar. Fixe as caixas para evitar quedas. Essa torre permite que o felino suba, desça e explore diferentes níveis, o que é ótimo para aqueles que gostam de altura. Além de entreter, essa estrutura estimula o movimento e o equilíbrio.
As caixas com buracos estimulam o instinto de caça dos gatos (Imagem: Olya Detry | Shutterstock)
As caixas com buracos estimulam o instinto de caça dos gatos Crédito: Imagem: Olya Detry | Shutterstock

4. Caixa com buracos

Corte buracos de diferentes tamanhos nas laterais e na tampa de uma caixa. O objetivo é criar uma atividade interativa, em que o gato possa colocar as patas dentro dos buracos para tentar pegar brinquedos ou petiscos que você movimenta do lado de fora. Essa brincadeira estimula o instinto de caça e ajuda a gastar energia de forma divertida.

5. Pista de corrida

Posicione caixas de papelão abertas em linha reta ou em zigue-zague, criando um percurso. Você pode incentivar o gato a atravessar a pista com o uso de brinquedos como penas ou lasers. Essa brincadeira é excelente para felinos que precisam gastar energia e promove a interação entre tutor e animal.

6. Caixa-toca com brinquedos pendurados

Transforme uma caixa de papelão em uma toca, cortando uma entrada e pendurando brinquedos na parte superior interna. Esses brinquedos podem ser feitos de cordões, penas ou pequenos objetos leves. O gato vai adorar brincar com os itens enquanto se sente protegido dentro da toca.

7. Caixa-caça ao tesouro

Coloque uma caixa no chão e encha-a com papéis amassados, rolhas ou pequenos objetos que o gato possa brincar. Esconda petiscos ou brinquedos no meio para que o bichano tenha que procurar. Essa atividade é ótima para estimular a mente do felino e proporcionar momentos de diversão e desafio.

8. Espaço de descanso elevado

Coloque uma caixa de papelão em um lugar alto, como uma prateleira ou uma estante, garantindo que seja segura e estável. Gatos adoram observar o ambiente de pontos altos, e a caixa pode se tornar um local de descanso e observação.

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