8 diferenças entre as raças de gato birmanês e ragdoll 

Os gatos das raças birmanês e ragdoll são frequentemente confundidos devido à pelagem semilonga e às marcações semelhantes no rosto, patas e cauda. No entanto, embora possam parecer quase idênticos à primeira vista, eles possuem características bem distintas em aspectos como temperamento, estrutura corporal, padrão de cores e até mesmo no comportamento com os tutores. Veja abaixo!
1. Origem e história
O birmanês , também conhecido como sagrado da Birmânia, tem suas origens envoltas em lendas asiáticas. Segundo a história, esses gatos eram considerados sagrados nos templos budistas da antiga Birmânia (atual Myanmar), onde eram protegidos por monges. Com o tempo, foram levados para a Europa, onde a raça foi oficialmente reconhecida e aprimorada.
O ragdoll, por outro lado, é uma raça relativamente recente, criada nos Estados Unidos na década de 1960. Ele surgiu do cruzamento entre uma gata branca de pelos longos e outros gatos de temperamento dócil, incluindo o próprio birmanês. O objetivo era desenvolver um bichano de grande porte e extremamente sociável.
2. Tamanho e estrutura corporal
Os ragdolls são consideravelmente maiores que os birmaneses. Um ragdoll macho pode pesar entre 6 e 9 kg, enquanto as fêmeas variam de 4 a 6 kg. Eles possuem um corpo longo e musculoso, dando uma aparência imponente. O birmanês é um gato de porte médio, com peso variando entre 3 e 5 kg. Seu corpo é mais compacto e arredondado, com estrutura óssea mais leve em comparação ao ragdoll .
3. Formato da cabeça e expressão facial
A cabeça do birmanês tem um formato mais arredondado, com maçãs do rosto bem definidas e um focinho curto. Seus olhos grandes e ligeiramente ovais conferem uma expressão doce e curiosa. O ragdoll, por sua vez, possui uma cabeça em formato de cunha, com contornos mais alongados e focinho levemente pontudo. Seus olhos também são grandes, mas têm um formato mais arredondado e uma expressão serena, que reforça seu temperamento tranquilo.
4. Tipo e textura da pelagem
Ambas as raças possuem pelagem semilonga , mas com diferenças significativas na textura. O birmanês tem pelos mais sedosos e finos, que tendem a se manter alinhados ao corpo, sem formar muitos nós. O ragdoll, por outro lado, tem uma pelagem mais fofa e volumosa, com subpelo denso e uma textura que lembra um coelho.
5. Padrão de cores e marcações
Os birmaneses e os ragdolls compartilham a característica de serem gatos “colorpoint”, ou seja, apresentam cores mais escuras nas extremidades do corpo, como rosto, orelhas, patas e cauda. Porém, há diferenças nos padrões aceitos. Os primeiros possuem sempre as patas brancas , com marcações conhecidas como “luvas” bem definidas. Os segundos podem apresentar diferentes padrões de coloração, incluindo “mitted” (com patas brancas, semelhantes ao birmanês) e “bicolor” (com manchas brancas no rosto e no peito, ausentes no birmanês).
6. Comportamento e temperamento
O ragdoll é famoso por seu comportamento extremamente dócil e relaxado. Ele recebeu esse nome (“boneca de pano”, em inglês) porque, ao ser pego no colo, tende a relaxar completamente, ficando mole como um boneco de pano. São gatos que adoram ficar no colo dos tutores e são altamente sociáveis. O birmanês, por sua vez, também é carinhoso, mas tende a ser mais ativo e independente. Ele gosta da companhia dos humanos, mas pode preferir interagir a apenas ficar no colo.
7. Nível de energia e brincadeiras
O birmanês é um gato mais ativo e brincalhão, gosta de explorar a casa e se envolve mais em brincadeiras que envolvem caça e desafios mentais. Ele pode passar longos períodos entretido com brinquedos interativos. O ragdoll tem um nível de energia mais baixo e prefere momentos de relaxamento. Ele gosta de brincar, mas costuma ser mais tranquilo e não tem a mesma agitação do birmanês.
8. Adaptação a ambientes e interações sociais
Os ragdolls são extremamente adaptáveis a diferentes ambientes, sendo uma ótima opção para famílias com crianças e outros pets . Eles se sentem confortáveis em locais movimentados e não costumam se estressar com mudanças. Os birmaneses também são sociáveis, mas podem ser um pouco mais seletivos com novas pessoas ou ambientes, precisando de um tempo para se adaptar.