8 diferenças entre as raças de gato birmanês e ragdoll 

O ragdoll e o birmanês diferem em diversos aspectos Crédito: Imagens: OPM.D e Borkin Vadim | Shutterstock

Os gatos das raças birmanês e ragdoll são frequentemente confundidos devido à pelagem semilonga e às marcações semelhantes no rosto, patas e cauda. No entanto, embora possam parecer quase idênticos à primeira vista, eles possuem características bem distintas em aspectos como temperamento, estrutura corporal, padrão de cores e até mesmo no comportamento com os tutores. Veja abaixo!

1. Origem e história

O birmanês , também conhecido como sagrado da Birmânia, tem suas origens envoltas em lendas asiáticas. Segundo a história, esses gatos eram considerados sagrados nos templos budistas da antiga Birmânia (atual Myanmar), onde eram protegidos por monges. Com o tempo, foram levados para a Europa, onde a raça foi oficialmente reconhecida e aprimorada.

O ragdoll, por outro lado, é uma raça relativamente recente, criada nos Estados Unidos na década de 1960. Ele surgiu do cruzamento entre uma gata branca de pelos longos e outros gatos de temperamento dócil, incluindo o próprio birmanês. O objetivo era desenvolver um bichano de grande porte e extremamente sociável.

2. Tamanho e estrutura corporal

Os ragdolls são consideravelmente maiores que os birmaneses. Um ragdoll macho pode pesar entre 6 e 9 kg, enquanto as fêmeas variam de 4 a 6 kg. Eles possuem um corpo longo e musculoso, dando uma aparência imponente. O birmanês é um gato de porte médio, com peso variando entre 3 e 5 kg. Seu corpo é mais compacto e arredondado, com estrutura óssea mais leve em comparação ao ragdoll .

O gato birmanês tem a cabeça mais arredondada Crédito: Imagem: Viacheslav Lopatin | Shutterstock

3. Formato da cabeça e expressão facial

A cabeça do birmanês tem um formato mais arredondado, com maçãs do rosto bem definidas e um focinho curto. Seus olhos grandes e ligeiramente ovais conferem uma expressão doce e curiosa. O ragdoll, por sua vez, possui uma cabeça em formato de cunha, com contornos mais alongados e focinho levemente pontudo. Seus olhos também são grandes, mas têm um formato mais arredondado e uma expressão serena, que reforça seu temperamento tranquilo.

4. Tipo e textura da pelagem

Ambas as raças possuem pelagem semilonga , mas com diferenças significativas na textura. O birmanês tem pelos mais sedosos e finos, que tendem a se manter alinhados ao corpo, sem formar muitos nós. O ragdoll, por outro lado, tem uma pelagem mais fofa e volumosa, com subpelo denso e uma textura que lembra um coelho.

5. Padrão de cores e marcações

Os birmaneses e os ragdolls compartilham a característica de serem gatos “colorpoint”, ou seja, apresentam cores mais escuras nas extremidades do corpo, como rosto, orelhas, patas e cauda. Porém, há diferenças nos padrões aceitos. Os primeiros possuem sempre as patas brancas , com marcações conhecidas como “luvas” bem definidas. Os segundos podem apresentar diferentes padrões de coloração, incluindo “mitted” (com patas brancas, semelhantes ao birmanês) e “bicolor” (com manchas brancas no rosto e no peito, ausentes no birmanês).

O ragdoll é famoso por seu comportamento extremamente dócil e relaxado Crédito: Imagem: Serita Vossen | Shutterstock

6. Comportamento e temperamento

O ragdoll é famoso por seu comportamento extremamente dócil e relaxado. Ele recebeu esse nome (“boneca de pano”, em inglês) porque, ao ser pego no colo, tende a relaxar completamente, ficando mole como um boneco de pano. São gatos que adoram ficar no colo dos tutores e são altamente sociáveis. O birmanês, por sua vez, também é carinhoso, mas tende a ser mais ativo e independente. Ele gosta da companhia dos humanos, mas pode preferir interagir a apenas ficar no colo.

7. Nível de energia e brincadeiras

O birmanês é um gato mais ativo e brincalhão, gosta de explorar a casa e se envolve mais em brincadeiras que envolvem caça e desafios mentais. Ele pode passar longos períodos entretido com brinquedos interativos. O ragdoll tem um nível de energia mais baixo e prefere momentos de relaxamento. Ele gosta de brincar, mas costuma ser mais tranquilo e não tem a mesma agitação do birmanês.

8. Adaptação a ambientes e interações sociais