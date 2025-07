Pet

8 dicas para escolher o melhor veterinário para o seu pet

Veja o que considerar na hora de encontrar um profissional confiável, atencioso e preparado para cuidar da saúde do seu animal

Publicado em 1 de julho de 2025 às 11:04

Escolher um bom veterinário é importante para a qualidade de vida do animal Crédito: Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock

Ter um animal de estimação em casa é sinônimo de afeto, companhia e muitas alegrias. No entanto, ser tutor também envolve responsabilidades importantes, como cuidar da saúde e garantir bem-estar ao pet em todas as fases da vida. Para isso, o acompanhamento veterinário regular é indispensável. >

Além de prevenir doenças, esse profissional orienta sobre alimentação, comportamento, vacinas, exames e tratamentos, sendo um verdadeiro parceiro na rotina de cuidados. Por isso, escolher um bom veterinário faz toda a diferença na qualidade de vida do animal. >

A seguir, confira dicas para fazer essa escolha com mais segurança! >

1. Verifique se o profissional tem registro no CRMV

Todo médico-veterinário deve ter registro ativo no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) do estado onde atua. Esse registro é obrigatório e comprova que o profissional está habilitado legalmente a exercer a profissão. Para checar, acesse o site do CRMV da sua região e consulte o número de registro do veterinário. >

>

Optar por um profissional sem essa validação pode colocar a saúde do animal em risco, já que apenas veterinários formados e registrados podem prescrever medicamentos, realizar cirurgias ou emitir laudos. >

2. Avalie a estrutura física da clínica ou consultório

Um ambiente bem estruturado transmite mais segurança e mostra que o local está preparado para atender os animais com conforto e cuidado. Observe se o espaço é limpo, bem iluminado, ventilado e organizado. Verifique se há equipamentos para exames, espaço para internação e materiais de primeiros socorros. Tudo isso é importante não apenas em casos de emergência, mas também para garantir que consultas e procedimentos sejam feitos com qualidade e higiene. >

3. Peça recomendações a outros tutores de pets

As experiências de outras pessoas podem ajudar muito na escolha de um bom veterinário. Pergunte a amigos, familiares, vizinhos ou em grupos de tutores nas redes sociais sobre clínicas e profissionais da sua região. Saber como o veterinário lidou com determinada situação, o tipo de atendimento prestado e a relação que estabelece com o pet pode trazer ideias valiosas. As indicações são especialmente úteis quando vêm de tutores com animais da mesma espécie ou raça do seu. >

4. Observe o comportamento do veterinário com o seu pet

Um bom veterinário deve demonstrar empatia, paciência e cuidado ao lidar com o animal, especialmente nas primeiras consultas. Avalie se ele respeita os limites do pet , fala com voz calma, examina com delicadeza e tenta criar um ambiente tranquilo. Profissionais que forçam o animal, ignoram sinais de estresse ou não conseguem acalmá-lo podem tornar a experiência traumática. >

O veterinário deve responder dúvidas com paciência e se certificar de que tudo foi compreendido Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

5. Veja se o profissional se comunica com clareza e paciência

Além de cuidar do animal, o veterinário precisa ser um bom comunicador com o tutor. Isso significa explicar de forma clara o diagnóstico, o motivo dos exames solicitados, as opções de tratamento e os cuidados em casa. Um bom profissional não apenas transmite informações técnicas, mas também ouve as dúvidas do tutor, responde com paciência e se certifica de que tudo foi compreendido. >

6. Verifique a especialização e a experiência do profissional

Alguns veterinários atuam como clínicos gerais, enquanto outros têm especializações em áreas como cardiologia, ortopedia, odontologia, oftalmologia ou comportamento animal. Se o pet tiver uma condição específica ou uma doença crônica, pode ser interessante buscar um especialista. Além disso, a experiência com a espécie ou raça também conta. Um veterinário acostumado a lidar com gatos, por exemplo, saberá lidar melhor com o comportamento e as necessidades específicas felinas. >

7. Considere a disponibilidade para atendimentos de emergência

Emergências com pets podem acontecer a qualquer momento, inclusive durante a noite ou fins de semana. Por isso, é importante verificar se a clínica oferece atendimento emergencial ou se o veterinário trabalha em parceria com hospitais 24h. Ter um contato de confiança para essas situações evita desespero em momentos delicados e garante que o animal receba socorro imediato. >

8. Compare preços, formas de pagamento e serviços oferecidos

Antes de definir o veterinário de confiança, vale a pena comparar os valores das consultas e dos serviços oferecidos nas clínicas da região. Embora o preço não deva ser o único critério, é importante saber se o local oferece transparência nos custos, opções de parcelamento ou se aceita planos de saúde pet . Alguns consultórios também oferecem pacotes de acompanhamento, com consultas e vacinas inclusas, o que pode ser vantajoso financeiramente. >