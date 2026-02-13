Pet

7 ideias de fantasia de Carnaval para cachorro

Inspirações divertidas, fáceis e seguras para o pet entrar no clima da folia

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 14:49

A fantasia para cachorro precisa ser leve, confortável e não limitar os movimentos Crédito: Imagem: ViDI Studio | Shutterstock

O Carnaval é um dos períodos mais aguardados pelos brasileiros. É tempo de festa, música, cores e fantasia nas ruas, nos blocos e até dentro de casa. Para muita gente, a diversão fica ainda melhor quando a família inteira participa — e isso inclui os animais de estimação.

Os cachorros também podem entrar no clima da folia, inclusive usando fantasias, que são parte importante do Carnaval. No entanto, é fundamental escolher o modelo com cuidado, de modo que não atrapalhe o bem-estar do pet . A fantasia precisa ser leve, confortável, não limitar os movimentos e não causar estresse, calor excessivo ou irritações na pele.

Abaixo, confira algumas opções de fantasia para cachorro!

1. Abacaxi tropical

Uma fantasia de abacaxi é alegre, colorida e combina perfeitamente com o clima carnavalesco. Para fazer em casa, é possível usar uma camiseta amarela velha e aplicar feltro ou EVA em formato de “escamas”, além de uma gola verde simulando as folhas. O ideal é evitar qualquer peça que aperte o pescoço e preferir uma versão que funcione como colete. Também é importante garantir que o cachorro consiga caminhar, sentar e deitar sem incômodo.

2. Super-herói (capa leve)

A fantasia de super-herói costuma ser uma das mais práticas, porque pode ser feita com uma capa leve presa em um peitoral. Um tecido simples, como cetim fino ou algodão, já funciona bem, desde que não seja pesado nem longo demais. É importante evitar prender a capa diretamente na coleira, pois isso pode incomodar ou gerar risco se o cachorro puxar.

3. Arlequim carnavalesco

O arlequim é um clássico do Carnaval e pode render uma fantasia charmosa para o cachorro. Para criar, é possível usar um colete de tecido com losangos coloridos e uma pequena gola franzida, bem leve. A recomendação é evitar chapéus ou acessórios na cabeça, já que muitos pets não toleram esse tipo de item. É possível substituir o chapéu por um detalhe no peitoral ou nas costas, mantendo o visual sem estressar o animal.

4. Palhaço divertido

A fantasia de palhaço funciona bem quando é simples e não exagerada. Uma boa ideia é usar um macacão leve ou uma roupinha de duas cores e completar com uma gola de tecido bem macio. É importante evitar colocar nariz de espuma ou itens presos no focinho, pois isso atrapalha a respiração e pode causar pânico. Se quiser um toque extra, dá para usar um pequeno laço ou gravatinha no peitoral.

A melhor versão de fantasia de leão é a que simula a juba no peitoral ou na região do pescoço com tecido macio Crédito: Imagem: eva_blanco | Shutterstock

5. Leão (com juba no peitoral)

A fantasia de leão é muito popular, mas precisa ser escolhida com cuidado. A melhor versão é a que simula a juba no peitoral ou na região do pescoço com tecido macio, sem apertar. É importante evitar modelos que fiquem muito próximos do rosto, pois podem entrar nos olhos e incomodar. Também é essencial verificar se o cachorro não fica ofegante ou irritado , já que a juba pode aumentar a sensação de calor.

6. Marinheiro ou pirata

Marinheiro e pirata são fantasias fáceis, estilosas e normalmente confortáveis. É possível usar uma camiseta listrada adaptada e um lenço leve preso no peitoral, sem apertar. No caso do pirata, vale apostar em um colete preto e um detalhe vermelho, evitando tapa-olho ou chapéu. O cuidado principal é garantir que o lenço não fique solto a ponto de o cachorro puxar e engolir.

7. Borboleta colorida

A fantasia de borboleta é bonita e pode ser feita com asas de tecido leve presas a um peitoral ou a uma roupinha tipo colete. Para fazer em casa, é possível usar feltro ou tecido estruturado com elástico suave, sempre longe das axilas. O ideal é que as asas fiquem nas costas, sem balançar demais, para não assustar o cachorro. Também é importante testar em casa antes do passeio, observando se o pet consegue andar normalmente. Se ele tentar arrancar, é melhor simplificar o modelo.

