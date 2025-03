Pet

7 diferenças entre as raças coton de tulear e maltês

Descubra as particularidades que distinguem esses adoráveis cachorros pequenos e peludos

Publicado em 20 de março de 2025 às 11:37

Existem diferenças entre o coton de tulear e o maltês que os tornam únicos Crédito: Imagem: Dora Zett e Tanya Dol | Shutterstock

À primeira vista, o coton de tulear e o maltês podem parecer idênticos. Pequenos, peludos e extremamente carismáticos, ambos são cães de companhia adorados por seus tutores. No entanto, apesar de compartilharem algumas semelhanças físicas, essas raças possuem diferenças marcantes em aspectos como origem, estrutura corporal, tipo de pelagem e personalidade. Abaixo, veja algumas delas! >

1. Origem e história

O maltês é uma raça muito antiga, com registros que datam de mais de 2.000 anos. Originário da ilha de Malta, no Mediterrâneo, ele era apreciado pela nobreza e frequentemente retratado em pinturas e esculturas da Grécia e do Império Romano. Sua popularidade se espalhou pela Europa, tornando-se símbolo de sofisticação e elegância. >

O coton de tulear, por sua vez, surgiu em Madagascar, na cidade portuária de Toliara (daí o nome “tulear”). Sua história está ligada a cães levados para a ilha por marinheiros europeus, que cruzaram com raças locais, resultando na pelagem densa e macia. >

Diferentemente do maltês, que sempre teve um status aristocrático, o coton de tulear foi por muito tempo um cão de trabalho, ajudando a proteger navios e acompanhar pescadores. >

>

2. Tamanho e peso

Ambas as raças são pequenas, mas com algumas diferenças. O maltês atinge, em média, de 20 a 25 cm de altura e pesa entre 3 e 4 kg. Seu corpo é magro e compacto. O coton de tulear tem uma estrutura um pouco mais encorpada, com altura que varia entre 23 e 28 cm e peso entre 4 e 6 kg. >

Além disso, o maltês tem um corpo equilibrado, com altura e comprimento semelhantes, resultando em uma aparência mais compacta. O coton de tulear tem o corpo ligeiramente mais longo do que alto, com uma silhueta retangular. >

A pelagem do maltês é longa e cai de forma reta pelo corpo Crédito: Imagem: otsphoto | Shutterstock

3. Tipo e textura da pelagem

A principal diferença entre as duas raças está no tipo de pelagem . O maltês possui pelos longos, finos e extremamente sedosos, caindo de forma reta ao longo do corpo. O coton de tulear, por outro lado, tem uma pelagem mais volumosa, com uma textura semelhante ao algodão. Seu pelo é mais denso e levemente ondulado, o que confere à raça um aspecto mais fofo. >

4. Cor da pelagem

O maltês é exclusivamente branco, sem variações de cor. O coton de tulear, embora também seja predominantemente branco, pode apresentar pequenas manchas em tons de cinza claro ou bege nas orelhas e em algumas partes do corpo, especialmente quando jovem. >

5. Formato do focinho e do rosto

Outra característica que distingue as duas raças é o formato do focinho . O maltês tem um focinho curto, arredondado e bem proporcional ao rosto, conferindo-lhe uma expressão delicada e refinada. O coton de tulear, por sua vez, tem um focinho um pouco mais longo e reto, dando uma aparência mais alongada à face. >

O coton de tulear é brincalhão e extrovertido Crédito: Imagem: BIGANDT.COM | Shutterstock

6. Personalidade e comportamento

O maltês é conhecido por ser afetuoso, companheiro e sociável. Ele se apega bastante ao tutor e costuma ser um excelente cão de colo. No entanto, pode ser um pouco mais reservado com estranhos e latir para proteger sua casa e sua família. >

O coton de tulear, por outro lado, tem uma personalidade mais brincalhona e extrovertida. Ele é muito sociável, adora interagir com outros cães e tende a ser menos territorialista que o maltês. Sua alegria constante e disposição para brincar fazem dele um excelente cachorro para famílias ativas. >

7. Necessidade de exercício e nível de energia

O maltês, apesar de gostar de brincar, não é uma raça extremamente ativa. Ele se adapta bem a ambientes internos e não requer longos períodos de exercício. Caminhadas curtas e momentos de brincadeira dentro de casa são suficientes para mantê-lo feliz. >

O coton de tulear, por outro lado, tem mais energia e precisa de mais estímulos físicos e mentais. Ele adora correr, explorar e participar de atividades ao ar livre. Tutores que levam uma vida mais ativa podem se beneficiar da sua companhia, pois precisa gastar energia regularmente para evitar o tédio. >