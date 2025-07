Pet

7 animais mais propensos a problemas oculares

Aspectos físicos e genéticos influenciam a predisposição a doenças nos olhos

“Os olhos dos animais são órgãos sensíveis e complexos, sujeitos a diversas condições que podem afetar sua saúde. Entre as doenças oculares mais comuns em pets, estão a catarata, o glaucoma, as úlceras de córnea, as conjuntivites e as doenças hereditárias. A detecção precoce dessas condições é fundamental para um tratamento eficaz e para evitar complicações mais graves”, alerta Thiago Ramos Pinto, médico-veterinário e docente da Faculdade Anhanguera. >