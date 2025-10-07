Pet

6 dicas essenciais para famílias que pensam em adotar um pet

Antes de presentear a criança com um animal de estimação, é preciso avaliar questões importantes

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17:38

A presença de um pet em casa estimula empatia, responsabilidade e afeto nas crianças Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

Outubro é o mês das crianças e um período em que muitos adultos se empolgam com a ideia de satisfazer o desejo dos pequenos e presenteá-los com um animal de estimação. Mas, antes de transformar a vontade em surpresa, é importante lembrar: pet não é brinquedo.

Conforme a psicóloga Juliana Sato, especialista em luto pet e comportamento humano, dar um animal de estimação como presente pode trazer consequências sérias quando a decisão não é planejada. “O problema é que o gesto parte da emoção do adulto, e não da consciência da criança sobre o que significa cuidar de uma vida. Quando o pet é recebido como um objeto de consumo, corre o risco de ser visto como brinquedo e, com o tempo, pode sofrer abandono ou negligência”, explica.

Por outro lado, além da responsabilidade, Juliana Sato destaca que a convivência com animais pode ser extremamente positiva para o desenvolvimento emocional infantil, desde que seja uma escolha consciente e coletiva da família . “Os pets ensinam empatia, cuidado, paciência e respeito. Eles ajudam a reduzir a ansiedade, melhorar a autoestima e estimular habilidades sociais. Mas o aprendizado vem do exemplo e do acompanhamento dos pais”, ressalta.

Confira as dicas da psicóloga para famílias que pensam em adotar um animal de estimação!

1. Planeje em família

A chegada de um animal deve ser uma decisão conjunta. Avaliem se a casa tem estrutura, se todos estão de acordo e se haverá tempo e recursos para cuidar do bichinho.

2. Espere o momento certo

Não existe idade mágica, mas, a partir dos 7 ou 8 anos, a criança já entende regras e pode assumir pequenas responsabilidades. Ainda assim, o pet é da família, e não da criança.

O carinho pelo animal de estimação pode ser motivado pelos pais das crianças Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

3. Ensine com o exemplo

Crianças aprendem muito mais observando. Pais que cuidam do animal com carinho e constância inspiram a mesma postura nos filhos.

4. Crie rotinas de cuidado

Definir tarefas simples ajuda a formar o senso de responsabilidade: trocar a água, recolher brinquedos, escovar o pelo. Quadros visuais ( checklists ) podem ajudar a manter a rotina.

5. Fale sobre o ciclo da vida

Ter um animal é também lidar com alegrias, perdas e frustrações. Conversar sobre isso fortalece o vínculo e desenvolve maturidade emocional.

6. Reflita antes da adoção

Um pet vive, em média, de 10 a 20 anos. Adotar é um compromisso duradouro e não deve ser motivado pela empolgação de uma data comemorativa.

Juliana Sato reforça que, se a intenção é apenas presentear, a dica para os pais é optar por brinquedos, livros ou experiências educativas. “O pet pode vir depois, quando todos estiverem prontos para acolher uma nova vida”, complementa.

Por Cris Landi