5 raças de gato originárias da Tailândia

A Tailândia deu origem a algumas das raças felinas mais famosas do planeta Crédito: Imagem: Arucha Srimuang | Shutterstock

Existem raças de gato espalhadas por diferentes partes do mundo, e muitas delas carregam não apenas características físicas marcantes, mas também uma história profunda ligada à cultura de seus países de origem. A Tailândia é um bom exemplo disso. O país asiático, conhecido no passado como Sião, deu origem a algumas das raças felinas mais famosas do planeta e ajudou a moldar a relação entre humanos e gatos ao longo dos séculos.

Na cultura tailandesa, os gatos foram por muito tempo vistos como animais especiais, associados à sorte, à prosperidade e atéàproteção espiritual. Muitos deles aparecem noTamraMaew, um antigo manuscrito conhecido como “Livro dos Poemas dos Gatos”, que descreve felinos considerados auspiciosos no antigo reino de Sião. Alguns eram criados em palácios, oferecidos como presentes nobres e valorizados por sua beleza e temperamento.

Abaixo, conheça algumas raçasde gato originárias da Tailândia!

1. Siamês

O siamês é uma raça famosa por sua elegância, olhos azuis marcantes e personalidade extremamente comunicativa Crédito: Imagem: Anna Krivitskaya | Shutterstock

O siamês é, sem dúvida, a raça tailandesa mais famosa do mundo. Sua origem está ligada ao antigo reino de Sião e registros históricos mostram que esses gatos já eram conhecidos há séculos. No passado, eram considerados animais de prestígio e chegaram a viver em palácios e templos.

Fisicamente, o siamês chama atenção pelo corpo elegante, alongado e musculoso. Os olhos azuis intensos são uma de suas marcas registradas. A pelagem é curta, fina e sedosa, geralmente em padrão colourpoint , com o corpo mais claro e extremidades mais escuras. No comportamento, é conhecido por ser extremamente sociável, inteligente e comunicativo.

2.Korat

O korat é um gato associado à sorte e à prosperidade, reconhecido por sua pelagem azul-prateada e formato de rosto em coração Crédito: Imagem: poomsak suwannasilp | Shutterstock

O korat é uma das raças mais antigas da Tailândia e tem origem na província de Nakhon Ratchasima, também chamada de Korat, que acabou dando nome ao felino. No país, ele é conhecido como si-sawat e tradicionalmente está associado à boa sorte, à prosperidade e à felicidade. Durante muito tempo, esses gatos não eram vendidos, mas presenteados em ocasiões especiais, como casamentos.

Trata-se de um gato de porte pequeno a médio. A pelagem é curta, rente ao corpo e tem coloração azul-acinzentada com pontas prateadas, o que cria um brilho característico. Outro detalhe marcante é o formato do rosto, que lembra um coração, além dos olhos grandes e expressivos, normalmente em tons de verde vivo quando o animal já está adulto.Em casa,costuma ser afetuoso, atento e bastante ligado à família.

3.Khaomanee

O khao manee é uma raça bastante ativa e curiosa, conhecida por sua pelagem branca e olhos que podem ter cores diferentes ou até heterocromia Crédito: Imagem: bamgraphy | Shutterstock

O khaomanee é uma raça rara e muito valorizada, conhecida na Tailândia há séculos. Seu nome pode ser traduzido como algo próximo de “gema branca”, referência direta à sua pelagem clara e ao brilho de seus olhos. Há relatos de que esses gatos viveram ligados à realeza tailandesa e foram vistos como animais de sorte e prestígio.

Trata-se deum gato de porte médio.Os olhos são um espetáculo à parte: podem ser azuis, dourados, verdes ou até apresentar heterocromia, quando cada olho tem uma cor diferente. Além da beleza, okhaomaneeé um gato ativo, curioso e bastante sociável.

4. Thai

O thai lembra o siamês original, mas com traços mais suaves, corpo elegante e personalidade carinhosa Crédito: Imagem: Irina Nedikova | Shutterstock

O gatothaié considerado a versão mais tradicional do antigo gato siamês, preservando características mais próximas dos felinos originais da Tailândia antes das transformações estéticas feitas em programas de criação no Ocidente. Em seu país de origem, ele está relacionado aowichienmaat, um dos gatos descritos noTamraMaewe um dos mais importantes da tradição felina tailandesa.

Fisicamente, o thai lembra o siamês, mas com traços mais moderados. O corpo é de porte médio, musculoso e elegante. Os olhos azuis continuam sendo uma característica muito marcante. A pelagem é curta, fina e sedosa, geralmente também em padrão colourpoint . No comportamento, é um gato carinhoso, inteligente e bastante conectado ao tutor.

5.Suphalak

O suphalak é uma raça que se destaca pela pelagem marrom-avermelhada e pelo forte vínculo com seus tutores Crédito: Imagem: Nattakorn Suphatheera | Shutterstock

Osuphalaké uma das raças tailandesas mais raras e menos conhecidas do grande público, embora tenha enorme valor histórico. Ele também aparece nos registros tradicionais de gatos do antigo Sião e, por isso, faz parte do grupo de felinos considerados nativos da Tailândia.