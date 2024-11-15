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5 benefícios da alimentação natural para os animais

Veja como essa dieta pode ajudar a melhorar a saúde e o bem-estar dos pets
Portal Edicase

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Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 15:44

Com alimentos frescos e naturais, a dieta dos pets pode se tornar mais rica e equilibrada (Imagem: Monika Wisniewska | Shutterstock)
Com alimentos frescos e naturais, a dieta dos pets pode se tornar mais rica e equilibrada Crédito: Imagem: Monika Wisniewska | Shutterstock
A busca por opções alimentares mais saudáveis para pets reflete uma preocupação crescente dos tutores com a qualidade de vida de seus animais. A alimentação natural, composta por carnes, vegetais e frutas frescas, apresenta um diferencial importante: a ausência de aditivos e ingredientes artificiais.
Além de diversificar os nutrientes oferecidos, a transição para uma dieta natural fortalece o organismo dos animais. “A dieta natural se diferencia por não ter conservantes, corantes ou outros aditivos industriais, proporcionando uma nutrição mais nutritiva e saudável”, diz o médico-veterinário Robson Vivas, diretor de produção da Pet Delícia.
Por sua vez, essa mudança pode ser gradual, respeitando o ritmo de adaptação de cada pet , para que os benefícios sejam integrados sem causar desconforto digestivo. Além disso, os tutores, com veterinários de confiança, podem combinar a alimentação natural com a ração, oferecendo sabores variados para manter o animal sempre feliz e estimulado.
“A ideia não é substituir a ração de uma vez, mas ir adicionando pequenas porções de alimentos frescos, como carnes, vegetais e frutas, para que o organismo do animal se acostume aos novos nutrientes sem desconfortos digestivos”, explica Robson Vivas.
Abaixo, confira algumas das vantagens da alimentação natural para os animais!

1. Versatilidade

Segundo o veterinário, a alimentação natural oferece uma flexibilidade que atende às necessidades específicas de cada pet . “Com uma dieta natural, conseguimos adaptar os ingredientes e as porções conforme a idade, porte, nível de atividade e condição de saúde do animal”, explica.
Ele também destaca que a possibilidade de variar as proteínas, vegetais e grãos é essencial para evitar alergias alimentares e personalizar a dieta para garantir uma nutrição completa. Além disso, a alimentação natural permite criar receitas como bolos e picolés para celebrar datas especiais, o que é uma ótima forma de agradar o animal.

2. Textura

A textura é outra grande vantagem da alimentação natural. Diferentemente das rações secas, essa dieta traz opções mais macias, como pedaços de carne e vegetais, que tornam a mastigação mais fácil e prazerosa. Essavariedade oferece uma experiência sensorial mais rica, algo importante para animais que têm dificuldade com alimentos secos, pois facilita a mastigação e melhora o aproveitamento da comida.
A alimentação natural ajuda a manter o sistema imunológico do animal saudável (Imagem: Monika Wisniewska | Shutterstock)
A alimentação natural ajuda a manter o sistema imunológico do animal saudável Crédito: Imagem: Monika Wisniewska | Shutterstock

3. Fortalecimento do sistema imunológico

Os alimentos frescos e naturais são ricos em nutrientes essenciais. As carnes, vegetais e frutas fornecem vitaminas e minerais que ajudam a fortalecer o sistema imunológico do pet , deixando-o mais resistente a infecções e doenças. Portanto, uma dieta equilibrada é fundamental para manter a saúde geral do animal.

4. Controle de peso e prevenção da obesidade

Outro ponto positivo se refere ao controle de peso. “Quando ajustamos a dieta de um pet com alimentos naturais, conseguimos monitorar melhor o consumo calórico e os nutrientes oferecidos”, aponta o veterinário. Ele explica que, sem os aditivos processados e outros elementos calóricos presentes em algumas rações comerciais, o risco de obesidade é menor, o que contribui para um estilo de vida mais ativo e saudável.

5. Hidratação

A alimentação natural também traz uma vantagem extra em hidratação. “Com carnes e vegetais frescos, os pets têm acesso a uma fonte adicional de água, que é vital para a saúde dos rins e do sistema urinário”, explica Robson Vivas.
Esse benefício é especialmente relevante para gatos e cães, que geralmente bebem pouca água por conta própria. “Além disso, a qualidade dos ingredientes frescos facilita uma absorção mais eficiente dos nutrientes, promovendo bem-estar e energia no dia a dia do pet “, conclui. 
Por Alice Veloso

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