Pet

4 características do gato da raça ragamuffin

Um gigante gentil de pelos sedosos e personalidade encantadora, ideal para lares afetivos

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:38

O gato ragamuffin é conhecido por sua aparência encantadora e personalidade sociável Crédito: Imagem: Kill_Baal | Shutterstock

O gato da raça ragamuffin é conhecido por sua aparência imponente e temperamento incrivelmente afetuoso. Com origem nos Estados Unidos, foi desenvolvido nos anos 1990 a partir do ragdoll, quando um grupo de criadores optou por seguir um novo caminho genético. A proposta era manter o temperamento doce do ragdoll, mas permitir uma maior diversidade de cores, padrões e características físicas, além de ampliar a base genética da linhagem.

Segundo a Cat Fanciers’ Association (CFA), o ragamuffin é um gato “de colo”, com comportamento extremamente gentil, expressão doce e corpo robusto. Sua aparência acolhedora e personalidade sociável o tornam uma das melhores raças para conviver com famílias, inclusive com crianças e outros animais de estimação.

A seguir, confira algumas características do gato da raça ragamuffin!

1. Aparência física

O ragamuffin é um gato de grande porte, com estrutura óssea sólida e musculatura desenvolvida. De acordo com o padrão da CFA, seu corpo é retangular e equilibrado, com peito largo, ombros fortes e patas bem proporcionadas. Os machos são visivelmente maiores que as fêmeas, podendo pesar entre 6 e 9 kg, enquanto as fêmeas geralmente variam entre 4,5 e 7 kg.

A cabeça tem formato de cunha modificada com contornos suaves e arredondados. O focinho é curto, com bochechas cheias e almofadas de bigodes evidentes, que contribuem para a expressão doce e carismática do gato. Os olhos são grandes, amplamente espaçados e em formato de noz — uma das características mais marcantes da raça. Eles podem apresentar qualquer cor sólida, sendo comum encontrar exemplares com olhos verdes, dourados, azuis ou mesmo de cores diferentes (heterocromia).

A pelagem é um dos maiores atrativos do ragamuffin. É longa, densa e incrivelmente macia ao toque, muitas vezes comparada à textura de pelo de coelho. Apesar de volumosa, não forma nós com facilidade. A CFA aceita todas as cores e padrões de pelagem, com exceção dos padrões “pointed” (como nos siameses e ragdolls), que não são permitidos em competições da associação.

2. Temperamento e personalidade

Segundo a CFA, o ragamuffin é um gato de comportamento dócil, carinhoso e sociável. Ele é extremamente afetuoso com seus tutores e costuma demonstrar grande apego, seguindo os membros da casa de um cômodo a outro. Por isso, é considerado por muitos como um “gato de colo clássico”, daqueles que adoram se aconchegar e receber carinho por longos períodos.

Essa raça também é conhecida por sua inteligência emocional. É sensível ao ambiente e ao estado de espírito das pessoas com quem convive. Apesar de ser tranquilo, não é apático — gosta de brincar, explorar a casa e interagir com brinquedos e pessoas. Além disso, sua natureza paciente e tolerante faz com que seja uma ótima companhia para crianças e se adapte bem a casas com outros gatos ou até mesmo cães amigáveis.

É um gato que raramente se mostra agressivo ou arredio. Mesmo em situações de estresse, tende a manter a calma e a evitar confrontos. Por essas razões, é ideal para tutores que procuram um animal que combine afeto, companheirismo e personalidade equilibrada.

O gato ragamuffin precisa de escovação semanal para remover os pelos soltos e manter a pelagem sempre limpa e macia Crédito: Imagem: RobertArt | Shutterstock

3. Cuidados com alimentação e saúde

Embora a raça seja considerada saudável de forma geral, o ragamuffin pode apresentar predisposição à obesidade , especialmente devido ao seu porte grande e comportamento mais calmo. Por isso, é essencial que o tutor controle a quantidade e qualidade da alimentação oferecida. Rações balanceadas, com controle de calorias e nutrientes adequados para o porte e idade, são recomendadas.

Além da alimentação, é importante manter uma rotina de escovação semanal para remover os pelos soltos e manter a pelagem sempre limpa e macia. Apesar da densidade dos pelos, eles não costumam formar nós com facilidade, o que torna a manutenção mais simples do que em outras raças de pelagem longa.

Exames veterinários regulares são fundamentais para garantir a saúde do gato ao longo dos anos. Embora não haja muitas doenças específicas associadas ao ragamuffin, é recomendado que o tutor fique atento a sinais de problemas cardíacos, como a cardiomiopatia hipertrófica (HCM), que pode ocorrer em algumas linhagens felinas de grande porte.

4. Educação e socialização

O ragamuffin é um gato que aprende com facilidade e se adapta bem a diferentes ambientes. Graças à sua personalidade tranquila e sua forte conexão com os tutores, é possível ensinar comandos simples, como responder ao nome, vir quando chamado ou até usar arranhadores e brinquedos de forma direcionada.

A socialização deve começar desde filhote, mas mesmo gatos adultos da raça costumam se adaptar rapidamente a novas pessoas, ambientes ou animais. Eles são curiosos e gostam de participar da rotina da casa, tornando-se parte ativa da família. Por isso, enriquecer o ambiente com brinquedos, prateleiras, redes e arranhadores contribui para o bem-estar físico e mental do pet .