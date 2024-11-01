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4 características do cachorro pastor branco suíço

Elegante, afetuoso e protetor, ele é ideal para quem busca um bom companheiro
Portal Edicase

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Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 17:35

O pastor branco suíço é um cachorro de porte médio a grande (Imagem: Oksamutnaya | Shutterstock)
O pastor branco suíço é um cachorro de porte médio a grande  Crédito: Oksamutnaya | Shutterstock
O pastor branco suíço é uma raça relativamente nova. O cachorro começou a ser desenvolvido na Suíça nos anos 1970, com destaque para a influência do cão “Lobo”, um macho importado dos Estados Unidos em 1966 e considerado o progenitor dessa raça. Em 1991, a Suíça começou a registrar oficialmente esses pastores brancos, consolidando sua presença na cinofilia mundial.
Reconhecido oficialmente pela Federação Cinológica Internacional (FCI) em 2011, esse cachorro é uma variação do pastor alemão, mas com características únicas, como a pelagem inteiramente branca e um temperamento sociável e equilibrado.
Abaixo, confira quatro características interessantes do cachorro da raça pastor branco suíço!

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1. Aparência física do pastor branco suíço

O pastor branco suíço é um cachorro de porte médio a grande, com estrutura forte e elegante. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), sua altura varia entre 58 e 66 cm para machos e 53 a 61 cm para fêmeas, com peso médio entre 30 e 40 kg para machos e 25 a 35 kg para fêmeas.
A pelagem pode ser de comprimento médio ou longo, sempre dupla e densa, com subpelo abundante – o que confere proteção em climas frios. Sua cor é exclusivamente branca, o que realça sua aparência nobre e diferente. Os olhos são castanhos e amendoados, o focinho é longo e as orelhas permanecem sempre eretas.

2. Temperamento e personalidade

O pastor branco suíço é conhecido por seu comportamento equilibrado e leal. Conforme o padrão oficial da CBKC, trata-se de um cachorro alerta e brincalhão , ideal para famílias. Ele é sociável, carinhoso, amigável com crianças e discreto, tornando-se um ótimo companheiro em ambientes domésticos.
Sua alta capacidade de aprendizado o torna excelente em atividades de obediência e esportes caninos. Embora seja um cão protetor e atento, não é agressivo sem razão e tem facilidade em se adaptar a diferentes situações sociais.
O pastor branco suíço é um cachorro ativo e precisa de exercícios físicos para se manter saudável (Imagem: Marta Wlazlo | Shutterstock)
O pastor branco suíço é um cachorro ativo e precisa de exercícios físicos para se manter saudável Crédito: Marta Wlazlo | Shutterstock

3. Cuidados com saúde e alimentação do pastor branco suíço

Para manter a saúde do pastor branco suíço em dia, é importante uma dieta equilibrada, rica em proteínas e com controle rigoroso de peso, já que a raça pode desenvolver problemas articulares se engordar muito. Além disso, é essencial realizar check-ups regulares e manter as vacinas e vermífugos atualizados.
A raça também demanda atenção com a pelagem: escovações frequentes ajudam a remover pelos mortos e a evitar nós, principalmente nos cachorros de pelagem longa. Além disso, como são cães ativos, é importante oferecer exercícios diários, como caminhadas e brincadeiras, para manter sua saúde física e mental.

4. Educação e socialização

O pastor branco suíço é muito inteligente e responde bem ao treinamento. De acordo com a CBKC, ele tem uma grande disposição para aprender e se destaca em tarefas que envolvem obediência e esportes caninos. Nesse sentido, o uso de reforço positivo é a melhor forma de educar essa raça.
Quanto à socialização, é fundamental que o tutor apresente ao cachorro, desde filhote, a diferentes ambientes, pessoas e animais, facilitando a convivência com estranhos. Além disso, ele se adapta facilmente à rotina da família e aprecia participar das atividades diárias.

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