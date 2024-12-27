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4 características do cachorro da raça malamute do Alasca

Esse cão encanta tutores tanto pelo porte físico quanto pela personalidade
Portal Edicase

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Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 11:19

O malamute do Alasca chama atenção por sua aparência majestosa e história fascinante (Imagem: Jia Images | Shutterstock)
O malamute do Alasca chama atenção por sua aparência majestosa e história fascinante Crédito: Imagem: Jia Images | Shutterstock
Com uma aparência majestosa e história fascinante, o malamute do Alasca é uma das raças mais antigas de cães de trenó. Ele foi desenvolvido por tribos inuítes da região do Alasca. Inclusive, o seu nome é derivado de Mahlemut, povo que vivia ao longo de Norton, na costa noroeste do território americano.
Esse cachorro foi criado para tarefas essenciais, como puxar trenós carregados com suprimentos e auxiliar na caça, desempenhando um papel vital na sobrevivência de pessoas no Ártico. Hoje, é reconhecido como um símbolo de força, resiliência e lealdade, conquistando admiradores ao redor do mundo.
Abaixo, confira 4 características do cachorro da raça malamute do Alasca!

1. Aparência física

O malamute do Alasca é robusto e musculoso. De acordo com o padrão oficial da raça da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), ele apresenta uma pelagem dupla e densa que o protege contra o frio intenso. Suas cores variam do cinza-claro ao preto, com a parte inferior do corpo geralmente branca.
A cabeça larga, as orelhas triangulares e o focinho volumoso dão ao malamute uma expressão alerta – parece sempre estar atento – e amigável. Ele é maior que muitos cães de trenó, com machos medindo cerca de 63,5 cm na cernelha e pesando 38,5 kg.

2. Temperamento e personalidade

O malamute é afetuoso e leal, além de muito sociável. Segundo a CBKC, ele não é um cão de “um só tutor”, ou seja, é amigável com todos e muito brincalhão, especialmente quando jovem. Além disso, precisa de bastante espaço para gastar energia. Apesar de sua energia e entusiasmo, demonstra serenidade à medida que amadurece, sendo um excelente companheiro para famílias que apreciam sua natureza ativa e curiosa.
O malamute do Alasca precisa de exercícios moderados para evitar problemas de saúde (Imagem: Yuriy Koronovskiy | Shutterstock)
O malamute do Alasca precisa de exercícios moderados para evitar problemas de saúde Crédito: Imagem: Yuriy Koronovskiy | Shutterstock

3. Cuidados com saúde e alimentação

Por sua constituição forte, o malamute necessita de uma dieta equilibrada e rica em nutrientes. Por isso, o tutor deve oferecer rações de alta qualidade e ajustar as porções conforme o nível de atividade do cão. Por ser propenso a problemas de articulação e displasia de quadril, recomenda-se atenção ao peso e exercícios moderados, evitando esforços excessivos. Além disso, a pelagem espessa requer escovação regular para prevenir nós e manter a saúde do subpelo.

4. Educação e socialização

Apesar de ser amigável, o malamute do Alasca é um cachorro independente e inteligente, o que pode torná-lo desafiador para tutores inexperientes, pois tende a ser um pouco resistente ao adestramento. No entanto, ele responde bem ao reforço positivo e ao treinamento consistente, começando desde filhote.
Socializar o malamute com outros cães e pessoas é fundamental para evitar comportamentos territoriais. Seu instinto de matilha é forte, então ele tende a conviver bem com outros cachorros quando devidamente integrado.

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