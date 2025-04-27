3 dicas para oferecer petiscos aos animais de estimação

Os petiscos podem contribuir para a rotina dos animais Crédito: Imagem: Reddogs | Shutterstock

Oferecer petiscos é uma forma comum de agradar, recompensar ou até entreter os pets . No entanto, muitos tutores ainda têm dúvidas sobre a frequência, a quantidade ideal e quais tipos são mais saudáveis. A boa notícia é que, com equilíbrio e escolhas certas, esses alimentos podem fazer parte da rotina de cães e gatos de maneira segura.

O primeiro passo é entender que petisco não substitui uma alimentação equilibrada. “Os petiscos devem representar, no máximo, 10% da ingestão calórica diária do animal. Isso evita o sobrepeso e garante que o pet continue recebendo todos os nutrientes necessários por meio da alimentação principal”, orienta o médico-veterinário Robson Vivas, diretor de produção da Pet Delícia, marca de alimentação natural.

A seguir, confira outras dicas para oferecer petiscos aos pets corretamente!

1. Considere as características do seu pet

Antes de oferecer qualquer petisco, é importante considerar tamanho , idade, peso e até as preferências alimentares do seu bichinho. Cada animal é único.

Os petiscos à base de vegetais são uma opção para os Crédito:

2. Escolha o petisco certo para o seu animal

Nem todos os pets gostam de frutas; por isso, para alguns, petiscos à base de vegetais podem ser uma opção mais adequada e saborosa.

3. Use os petiscos como recompensa

Ofereça petiscos como forma de reforço positivo, sempre que o animal tiver um bom comportamento ou acertar o comando durante o adestramento. Isso ajuda no aprendizado e ainda fortalece o vínculo entre vocês.