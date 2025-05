Pet

12 dicas para o seu animal ter uma vida saudável e feliz

Veja cuidados fundamentais para garantir a saúde e o bem-estar dos pets

Os animais de estimação, como cães e gatos, são grandes companheiros e fazem parte da rotina de diversos lares, oferecendo afeto, alegria e lealdade. No entanto, para que esses laços sejam duradouros e saudáveis, é essencial oferecer cuidados adequados. >

Abaixo, Adolfo Carlos Barreto Santos, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, lista dicas para o seu animal ter uma vida saudável e feliz. “Esses cuidados diários são a chave para proporcionar uma vida longa e feliz para os nossos queridos companheiros”, afirma. >

1. Realize a medicação preventiva de parasitas

Utilize medicamentos antiparasitários conforme orientação do veterinário, a fim de evitar parasitas como pulgas , carrapatos e vermes, que podem causar sérios problemas de saúde. >

2. Mantenha o ambiente do pet limpo

Mantenha sempre o ambiente do seu animal de estimação limpo e higienizado para prevenir infestações de parasitas. >

3. Estimule o animal mentalmente

Ofereça brinquedos que desafiem a mente do seu animal de estimação, como quebra-cabeças e jogos de busca. “Um espaço seguro, confortável e enriquecido com brinquedos e atividades não apenas mantém o animal fisicamente ativo, mas também mentalmente saudável”, ressalta Adolfo Carlos Barreto Santos. Além disso, ensine novos comandos e truques para manter o cérebro do seu animal de estimação ativo. >