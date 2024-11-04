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10 raças indicadas para quem nunca teve um gato 

10 raças indicadas para quem nunca teve um gato 

Descubra as melhores opções para quem busca um companheiro felino pela primeira vez 
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 11:35

Ter um gato é abrir espaço para momentos de carinho e alegria, com uma companhia única e tranquila para o lar (Imagem: oatawa | Shutterstock)
Ter um gato é abrir espaço para momentos de carinho e alegria, com uma companhia única e tranquila para o lar (Imagem: oatawa | Shutterstock) Crédito:
Ter um gato é uma experiência única, cheia de momentos de alegria, carinho e amizade. No Brasil, segundo o Censo Pet do Instituto Pet Brasil (IPB), há cerca de 27,1 milhões de gatos nos lares – comprovando o favoritismo desse tipo de animal de estimação.
Embora todos eles possam proporcionar boas companhias, algumas raças são mais indicadas para tutores iniciantes, pois têm temperamento calmo, se adaptam bem a diferentes ambientes e demandam menos cuidados. A seguir, conheça algumas delas!

1. Persa

O charmoso gato persa, com sua pelagem longa e temperamento tranquilo, é o companheiro perfeito para quem busca serenidade e carinho (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | Shutterstock)
O charmoso gato persa, com sua pelagem longa e temperamento tranquilo, é o companheiro perfeito para quem busca serenidade e carinho (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | Shutterstock) Crédito:
Originário da antiga Pérsia (atual Irã), o gato persa é conhecido por sua pelagem longa e densa, focinho achatado e olhos grandes e expressivos. É uma raça tranquila, que prefere ambientes silenciosos e gosta de passar longos períodos descansando. Não é muito ativo, mas aprecia a companhia do tutor, sendo uma escolha perfeita para quem busca um companheiro sereno e carinhoso.

2. Ragdoll

O ragdoll relaxa completamente no colo do tutor, oferecendo muita doçura e afeto (Imagem: otsphoto | Shutterstock)
O ragdoll relaxa completamente no colo do tutor, oferecendo muita doçura e afeto Crédito: Imagem: otsphoto | Shutterstock
Desenvolvido nos Estados Unidos na década de 1960, o ragdoll é famoso por sua pelagem semilonga, corpo grande e olhos azuis intensos. Seu nome, que significa “boneca de pano”, é uma referência à forma como ele se relaxa completamente ao ser pego no colo. Trata-se de um animal dócil e afetuoso, ideal para quem quer um animal que se apegue profundamente ao tutor.

3. British shorthair

Com seu rosto arredondado e expressão amigável, o british shorthair é um gato de fácil convivência e muita independência (Imagem: FotoMirta | Shutterstock)
Com seu rosto arredondado e expressão amigável, o british shorthair é um gato de fácil convivência e muita independência (Imagem: FotoMirta | Shutterstock) Crédito:
Nativo do Reino Unido, o british shorthair é conhecido por sua pelagem curta , densa e macia, além de um corpo robusto e um rosto arredondado que lhe dá uma expressão amigável. É um gato tranquilo e de fácil convivência, que não costuma exigir muita atenção. Embora goste de estar por perto, não é um grande fã de ser pego no colo.

4. Sphynx

O sociável sphynx, com sua pele enrugada e ausência de pelos, encanta pelo seu jeito curioso e apegado ao tutor (Imagem: Alexander Piragis | Shutterstock)
O sociável sphynx, com sua pele enrugada e ausência de pelos, encanta pelo seu jeito curioso e apegado ao tutor (Imagem: Alexander Piragis | Shutterstock) Crédito:
O sphynx surgiu no Canadá e se destaca pela falta de pelos e pele enrugada, que exige cuidados especiais, como banhos regulares para remover o excesso de oleosidade da pele. Ele também gosta de ambientes aquecidos, especialmente no inverno. Além disso, é extremamente sociável, brincalhão e curioso, sempre buscando a proximidade do tutor.

5. Maine coon

Conhecido como o gigante gentil, o maine coon combina tamanho impressionante com um temperamento doce e amigável (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock)
Conhecido como o gigante gentil, o maine coon combina tamanho impressionante com um temperamento doce e amigável (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock) Crédito:
Originário dos Estados Unidos, o maine coon é uma das maiores raças de gatos do mundo. Ele possui uma pelagem longa e espessa, que o ajuda a se proteger do frio, e um corpo musculoso. Apesar do tamanho impressionante, é conhecido como o “gigante gentil” por seu temperamento dócil e amigável. Ele se adapta bem tanto a apartamentos quanto a casas maiores.

6. Scottish fold

As adoráveis orelhas dobradas do scottish fold dão a esse gato um charme extra (Imagem: Andrey Tairov | Shutterstock)
As adoráveis orelhas dobradas do scottish fold dão a esse gato um charme extra (Imagem: Andrey Tairov | Shutterstock) Crédito:
A raça scottish fold é originária da Escócia e é famosa por suas orelhas dobradas para frente, que lhe dão uma aparência charmosa. Trata-se de um gato afetuoso, tranquilo e que se adapta bem a diferentes ambientes. Ele gosta da companhia do tutor e interage bem com crianças e outros animais, o que faz dele uma escolha segura para famílias .

7. Birmanês

O dócil birmanês é um gato inteligente e muito apegado ao tutor (Imagem: Borkin Vadim | Shutterstock)
O dócil birmanês é um gato inteligente e muito apegado ao tutor (Imagem: Borkin Vadim | Shutterstock) Crédito:
Originário do sudeste asiático, o birmanês é um gato de porte médio com pelagem curta e brilhante. É conhecido por ser dócil, inteligente e muito afetuoso. Esta raça tende a desenvolver um vínculo profundo com os tutores, o que faz com que ele goste de estar sempre por perto. Como tem uma natureza tranquila, se adapta bem a casas e apartamentos . 

8. Abissínio

O explorador abissínio adora se divertir escalando móveis e explorando o ambiente ao seu redor (Imagem: Pandora Pictures | Shutterstock)
O explorador abissínio adora se divertir escalando móveis e explorando o ambiente ao seu redor (Imagem: Pandora Pictures | Shutterstock) Crédito:
O abissínio é uma das raças mais antigas, com origem na região da Etiópia. Ele possui uma pelagem curta e brilhante, geralmente em tons de marrom e dourado, e um corpo magro e musculoso. Extremamente ativo e curioso, gosta de explorar o ambiente e se divertir escalando móveis. Ele é ideal para tutores que buscam um gato sociável e brincalhão, capaz de se entreter sozinho.

9. Devon rex

Com pelagem encaracolada e grande energia, o devon rex é ideal para quem quer um gato brincalhão e muito ativo (Imagem: Heather Raithby Do | Shutterstock)
Com pelagem encaracolada e grande energia, o devon rex é ideal para quem quer um gato brincalhão e muito ativo (Imagem: Heather Raithby Do | Shutterstock) Crédito:
Originário do Reino Unido, o devon rex é facilmente reconhecido por sua pelagem curta, encaracolada e seu corpo pequeno, mas ágil. Com grandes olhos e orelhas proeminentes, ele é um gato encantador e afetuoso. Adora a companhia dos tutores e é conhecido por ser bastante ativo, sempre em busca de brincadeiras.

10. Siamês

O siamês é gato comunicativo e muito apegado aos humanos (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)
O siamês é gato comunicativo e muito apegado aos humanos (Imagem: Linn Currie | Shutterstock) Crédito:
O siamês, uma raça antiga do sudeste asiático, é conhecido por sua pelagem curta e olhos azuis. Ele tem uma personalidade forte e comunicativa, frequentemente vocalizando para chamar a atenção do tutor. Além de ser inteligente e brincalhão, gosta de interagir com a família e se apega facilmente aos humanos.

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