10 raças indicadas para quem nunca teve um gato 

Ter um gato é uma experiência única, cheia de momentos de alegria, carinho e amizade. No Brasil, segundo o Censo Pet do Instituto Pet Brasil (IPB), há cerca de 27,1 milhões de gatos nos lares – comprovando o favoritismo desse tipo de animal de estimação.
Embora todos eles possam proporcionar boas companhias, algumas raças são mais indicadas para tutores iniciantes, pois têm temperamento calmo, se adaptam bem a diferentes ambientes e demandam menos cuidados. A seguir, conheça algumas delas!
1. Persa
Originário da antiga Pérsia (atual Irã), o gato persa é conhecido por sua pelagem longa e densa, focinho achatado e olhos grandes e expressivos. É uma raça tranquila, que prefere ambientes silenciosos e gosta de passar longos períodos descansando. Não é muito ativo, mas aprecia a companhia do tutor, sendo uma escolha perfeita para quem busca um companheiro sereno e carinhoso.
2. Ragdoll
Desenvolvido nos Estados Unidos na década de 1960, o ragdoll é famoso por sua pelagem semilonga, corpo grande e olhos azuis intensos. Seu nome, que significa “boneca de pano”, é uma referência à forma como ele se relaxa completamente ao ser pego no colo. Trata-se de um animal dócil e afetuoso, ideal para quem quer um animal que se apegue profundamente ao tutor.
3. British shorthair
Nativo do Reino Unido, o british shorthair é conhecido por sua pelagem curta , densa e macia, além de um corpo robusto e um rosto arredondado que lhe dá uma expressão amigável. É um gato tranquilo e de fácil convivência, que não costuma exigir muita atenção. Embora goste de estar por perto, não é um grande fã de ser pego no colo.
4. Sphynx
O sphynx surgiu no Canadá e se destaca pela falta de pelos e pele enrugada, que exige cuidados especiais, como banhos regulares para remover o excesso de oleosidade da pele. Ele também gosta de ambientes aquecidos, especialmente no inverno. Além disso, é extremamente sociável, brincalhão e curioso, sempre buscando a proximidade do tutor.
5. Maine coon
Originário dos Estados Unidos, o maine coon é uma das maiores raças de gatos do mundo. Ele possui uma pelagem longa e espessa, que o ajuda a se proteger do frio, e um corpo musculoso. Apesar do tamanho impressionante, é conhecido como o “gigante gentil” por seu temperamento dócil e amigável. Ele se adapta bem tanto a apartamentos quanto a casas maiores.
6. Scottish fold
A raça scottish fold é originária da Escócia e é famosa por suas orelhas dobradas para frente, que lhe dão uma aparência charmosa. Trata-se de um gato afetuoso, tranquilo e que se adapta bem a diferentes ambientes. Ele gosta da companhia do tutor e interage bem com crianças e outros animais, o que faz dele uma escolha segura para famílias .
7. Birmanês
Originário do sudeste asiático, o birmanês é um gato de porte médio com pelagem curta e brilhante. É conhecido por ser dócil, inteligente e muito afetuoso. Esta raça tende a desenvolver um vínculo profundo com os tutores, o que faz com que ele goste de estar sempre por perto. Como tem uma natureza tranquila, se adapta bem a casas e apartamentos .
8. Abissínio
O abissínio é uma das raças mais antigas, com origem na região da Etiópia. Ele possui uma pelagem curta e brilhante, geralmente em tons de marrom e dourado, e um corpo magro e musculoso. Extremamente ativo e curioso, gosta de explorar o ambiente e se divertir escalando móveis. Ele é ideal para tutores que buscam um gato sociável e brincalhão, capaz de se entreter sozinho.
9. Devon rex
Originário do Reino Unido, o devon rex é facilmente reconhecido por sua pelagem curta, encaracolada e seu corpo pequeno, mas ágil. Com grandes olhos e orelhas proeminentes, ele é um gato encantador e afetuoso. Adora a companhia dos tutores e é conhecido por ser bastante ativo, sempre em busca de brincadeiras.
10. Siamês
O siamês, uma raça antiga do sudeste asiático, é conhecido por sua pelagem curta e olhos azuis. Ele tem uma personalidade forte e comunicativa, frequentemente vocalizando para chamar a atenção do tutor. Além de ser inteligente e brincalhão, gosta de interagir com a família e se apega facilmente aos humanos.