Workshop no ES apresenta tendências e técnicas de coloração para cabeleireiros

O hairstylist Du Nunes estará no ES em abril para a Masterclass Identity Collection Crédito: Divulgação

Vila Velha recebe no dia 29 de abril a Masterclass Identity Collection, realizada pela Keune Haircosmetics e apresentada pelo hairstylist e embaixador da marca, Du Nunes. Será a primeira vez que o embaixador se apresentará na cidade, trazendo um vasto conhecimento e expertise em coloração e cuidados com os cabelos adquiridos em mais de 17 anos de atuação.

Du é um dos grandes nomes do segmento da nova geração na atualidade, ganhou popularidade entre influenciadoras e celebridades e é um dos sócios do salão Âme Concept, em São Paulo, que faz parte do maior complexo de beleza da América Latina.

Para a Masterclass Identity Collection, os participantes terão acesso exclusivo às técnicas utilizadas pelo embaixador em coloração para loiras e morenas iluminadas - serviços muito procurados nos salões e que são as especialidades do hairstylist. Além disso, o curso oferece um momento com um bate-papo sobre marca pessoal, atendimento ao cliente e gestão de equipe, oferecendo não apenas conhecimentos sobre o exercício prático, como também ensinamentos essenciais para impulsionar os negócios.

Du Nunes vai dar dicas exclusivas para profissionais da beleza Crédito: Divulgação

“Estou muito empolgado em poder conhecer os profissionais da cidade e dividir o meu know-how para que eles consigam aprimorar ainda mais suas habilidades e prestar um atendimento ainda mais diferenciado. Além da nossa área estar sempre em constante evolução, os clientes estão cada vez mais exigentes também. Por isso, é imprescindível que os cabeleireiros se mantenham atualizados sobre as tendências e novos métodos”, comenta Du Nunes.

A Masterclass acontecerá na Academia Keune Vitória, em Vila Velha, e é uma grande oportunidade para os profissionais da região aprimorarem suas habilidades e se atualizarem com as últimas tendências do mercado.

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