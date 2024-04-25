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CONTEÚDO DE MARCA

Workshop no ES apresenta tendências e técnicas de coloração para cabeleireiros

Com quase 20 anos de experiência, hairstylist Du Nunes vai promover uma imersão para profissionais da área em Vila Velha
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 08:00

O hairstylist Du Nunes estará no ES em abril
O hairstylist Du Nunes estará no ES em abril para a Masterclass Identity Collection Crédito: Divulgação
Vila Velha recebe no dia 29 de abril a Masterclass Identity Collection, realizada pela Keune Haircosmetics e apresentada pelo hairstylist e embaixador da marca, Du Nunes. Será a primeira vez que o embaixador se apresentará na cidade, trazendo um vasto conhecimento e expertise em coloração e cuidados com os cabelos adquiridos em mais de 17 anos de atuação.
Du é um dos grandes nomes do segmento da nova geração na atualidade, ganhou popularidade entre influenciadoras e celebridades e é um dos sócios do salão Âme Concept, em São Paulo, que faz parte do maior complexo de beleza da América Latina.
Para a Masterclass Identity Collection, os participantes terão acesso exclusivo às técnicas utilizadas pelo embaixador em coloração para loiras e morenas iluminadas - serviços muito procurados nos salões e que são as especialidades do hairstylist. Além disso, o curso oferece um momento com um bate-papo sobre marca pessoal, atendimento ao cliente e gestão de equipe, oferecendo não apenas conhecimentos sobre o exercício prático, como também ensinamentos essenciais para impulsionar os negócios.
O hairstylist Du Nunes estará no ES em abril
Du Nunes vai dar dicas exclusivas para profissionais da beleza Crédito: Divulgação
“Estou muito empolgado em poder conhecer os profissionais da cidade e dividir o meu know-how para que eles consigam aprimorar ainda mais suas habilidades e prestar um atendimento ainda mais diferenciado. Além da nossa área estar sempre em constante evolução, os clientes estão cada vez mais exigentes também. Por isso, é imprescindível que os cabeleireiros se mantenham atualizados sobre as tendências e novos métodos”, comenta Du Nunes.
A Masterclass acontecerá na Academia Keune Vitória, em Vila Velha, e é uma grande oportunidade para os profissionais da região aprimorarem suas habilidades e se atualizarem com as últimas tendências do mercado.

SERVIÇO

MASTERCLASS IDENTITY COLLECTION - KEUNE HAIRCOSMETICS E DU NUNES
Data: 29 de abril
Horário: das 9h às 17h
Local: Academia Keune Vitória, na Rua da Limeira, 124, Itapuã, Vila Velha
Mais informações: (27) 99253-3548.

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