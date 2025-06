Beleza

Veja como usar o óleo de coco nos cabelos durante o inverno

Ele cria uma película protetora ao redor da fibra capilar, ajudando a reter a umidade e nutrir profundamente

Poder da umectação

Segundo Carlaxane, uma das formas mais eficazes de incorporar os óleos vegetais na rotina capilar é por meio da umectação com produtos cosméticos desenvolvidos especialmente para isso. “Ela é indicada principalmente para fios ressecados , porosos ou com química. E mesmo quem tem cabelo oleoso pode se beneficiar, aplicando apenas no comprimento e nas pontas”, explica. A técnica ajuda a restaurar o brilho e a maciez perdidos com as agressões típicas do inverno, desde que feita com fórmulas seguras e de fácil remoção. >